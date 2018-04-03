HT Magazin'de yer alan habere göre, rahatsızlanan ve serum aldıktan sonra sahneye çıkan şarkıcı, konser başlamadan önce hastanedeki görüntülerini kendisini izlemeye gelenlerle paylaşıp 1 Nisan şakası yaptı.





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