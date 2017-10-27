Kordon İstanbul’da dev kampanya!

Bir İzmir efsanesidir Kordon… Güneşin, eğlencenin, aşkın, denizin, özgürlüğün, mutluluğun, binbir çeşit lezzetin, muhabbetlerin, dostluğun, kahkahaların kalbidir. Gidenlerin dönmek, kalanların da hiç ayrılmak istemediği ömre bedel bir aşktır.

İzmir’in Kordon’u varsa İstanbul’un da var!

Suyun kenarındaki İstanbul’un Kordon’u işte bu duygularla yükseliyor. Tüm bu güzellikler ve daha fazlası Ege Yapı’nın hayata geçireceği Kordon İstanbul’da sizi bekliyor. Şehrin tam kalbinde, İstanbul’un Kordon’unda görür görmez aşık olacağınız yepyeni bir yaşam tasarlanıyor.

Şehrin tam kalbinde, suyun kıyısında bir yaşam…

Projenin hemen önünde uzanacak su kenarındaki yaşam ile birlikte; rengarenk peyzaj alanları, göletleri, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla, şehrin içinde benzersiz bir dinlenme ve keyif alanı sunulacak. KORDON İSTANBUL’da doğayla iç içe yürüyüş yapabileceğiniz zen, renk ve aromatik bahçelerden, yemyeşil çimlerdeki yoga alanlarına, gölet manzaralı gazebolardan açık hava sinemasına, şömineli oturma alanlarına kadar pek çok ayrıcalık düşünülmüş. Yürüyüş ve açık hava spor alanlarının yanı sıra sauna, buhar banyosu, hamam, fitness, pilates alanı ve kapalı yüzme havuzu da sağlıklı bir yaşam sürmek ve yeni bir başlangıç yapmak isteyenler için konumlandırıldı.

Kordon Life Club ile tüm ayrıcalıklar ulaşılabilir olacak!

Her detayı özenle düşünülmüş sosyal alanlarda, dileyenler yeni bir hobiyi deneyimlerken, dileyenler tutkularını sevdikleri ile birlikte yaşama şansını bulacak. Kordon Life Club bünyesinde sanat atölyesi, özel sinema salonu, kütüphane, karaoke odası, müzik stüdyosu, çocuk oyun kulübü, hobi odaları ve misafir odası gibi ayrıcalıklar bulunacak.

Levent ve Maslak’a komşu KORDON İSTANBUL, şehrin en prestijli ve merkezi bölgeleri olan Etiler, Taksim, Mecidiyeköy’e kolay ulaşım imkanı dışında, metro ve havaraya yürüme mesafesinde. Ayrıca yeni hayata geçecek, Tarihi Haliç-Kemerburgaz Dekovil Hattı’nın hemen yanı başındaki projenin ayrıcalıklı konumu, trafikte kaybedilen zamanı projenin içerisindeki ve dışındaki sosyal imkanlar ile birlikte kendinize ayırmanızı sağlayacak nitelikte.

Suyun kıyısındaki İstanbul’un Kordon’una dilerseniz %5 peşin 2019’da ödemeye başlayarak , dilerseniz 60 ay 0 faiz sistemi ile sahip olabilirsiniz. Yeni hayata geçirilen kampanya ile KORDON İSTANBUL projesinde bir ev sahibi olmak ve hayatı doya doya yaşamak için şimdi en uygun zaman.

Görür görmez aşık olacağınız yepyeni bir yaşama başlamanın ayrıntılarını öğrenmek için www.kordonistanbul.com ’u ziyaret edebilir veya 08502225343 no’lu telefonu arayabilirsiniz.