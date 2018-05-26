ABD Başkanı Donald Trump'ın 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelme planı yaptığı, ancak geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla iptal ettiği zirvenin ardından, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile Güney Kore lideri Moon Jae-in, iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya geldi.

İki Kore liderinin ABD Başkanı Donald Trump ile Kim Jong Un'un görüşme ihtimali üzerine görüştükleri belirtildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Moon ve Kim'in Panmunjom'da 2 saatlik bir görüşme yaptığı belirtildi.

Devlet Başkanı Moon'un basın sözcüsü Yoon Young-chan, iki liderin 27 Nisan Panmunjom Bildirisinin uygulanması ve başarılı bir Kuzey Kore-ABD zirvesi için görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Moon'un bugünkü görüşme ile ilgili yarın bir açıklama yapacağı ifade edildi.

Japonya sömürgesi dönemini izleyen 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı'nda bu yana Güney Kore toprağına ayak basan ilk Kuzey Kore lideri olan Kim ile Moona Jae in buluşması ilk kez 27 Nisan'da gerçekleşmişti.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, nükleer test ve füzelerle dolu bir yılın ardından, Kuzey ve Güney Kore arasında tarihi bir görüşmenin yapıldığını belirtti. Trump, "İyi şeyler oluyor ama sadece zaman gösterecek. Kore Savaşı sona eriyor. ABD ve onun harika insanları, Kore'de olanlarla gurur duymalı." açıklamasında bulunarak, desteğini göstermişti.

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