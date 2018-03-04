Güney Kore Lideri Moon Jae-in, yarın Kuzey Kore'ye 10 kişilik özel bir heyet gönderecek. Bu ziyaret Güney Kore'den Kuzey'e bu düzeyde yapılan son 10 yıldaki ilk ziyaret olacak.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un geçtiğimiz günlerde Güney Kore'de düzenlenen 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları kapanış törenine üst düzey yetkili bir heyeti görevlendirmesinin ardından, Güney Kore'den de benzer adım geldi. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in, üst düzey heyeti yarın Kuzey Kore'ye göndereceği açıklandı.

Heyetin yarımadada artan nükleer tansiyonun düşürülmesi ve Pyonyang ile Washington arasındaki diyaloğun başlatılmasına yönelik temaslar kurması bekleniyor. Heyetin Pyongyang ziyaretinin ardından Washington'a giderek ABD'li yetkilileri konuyla ilgili bilgilendireceği açıklandı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "(Kuzey Koreliler) Birkaç gün önce beni aradılar ve 'konuşmak istiyoruz' dediler. Ben de, 'Biz de konuşmak istiyoruz ama nükleerden arınmalısınız' dedim. Neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Pyongyang ile Washington arasında görüşmelerin başlaması için, ABD yönetimi Kuzey Kore'nin nükleer programını durdurmasını şart koşarken, Pyongyang yönetimi nükleer programın pazarlık masasında olmasını kabul etmiyor. Güney Kore heyetinin ziyaretinde bu konunun da masaya yatırılması bekleniyor.

Güney Kore Başkanlık Basın Sekreteri Yoon Young-chan konuya ilişkin açıklamasında, Güney Koreli heyete Moon Jae-in'in üst düzey Ulusal Güvenlik Direktörü Chung Eui-yong'un liderlik edeceğini ifade etti. Young-chan, özel heyette Milli İstihbarat Servisi Şefi Suh Hoon ve Birleşme Bakanı Yardımcısı Chun Hae-sung'un da yer alacağını dile getirdi.

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