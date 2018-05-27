Korean Police - Busan I Park düellosu

Korean Police ve Busan I Park, 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü Güney Kore K Lig 2 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:30. Korean Police 20 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Busan I Park 19 puanda ve 4. sırada. Korean Police, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Busan I Park son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 362 kodlu maçı oynayanlar; Korean Police galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Busan I Park galibiyet oranı 0.00.

Korean Police son haftadaki Busan I Park müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Busan I Park, Korean Police karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Korean Police, 9 gol attı ve 6 gol yedi.

Busan I Park, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Busan I Park, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.