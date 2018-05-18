Korean Police - Daejeon Citizen maçı rakamları

Güney Kore K Lig 2 heyecanı devam ediyor. Korean Police, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü Daejeon Citizen takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:00. 20 puanlı Korean Police 3. sırada bulunuyor, Daejeon Citizen 13 puana sahip ve 7. sırada. Ev sahibi Korean Police, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Daejeon Citizen, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 186 kodlu maçı oynayanlar; Korean Police galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Daejeon Citizen galibiyet oranı 0.00.

Korean Police son hafta oynanan Busan I Park maçında 1-1 berabere kaldı.

Daejeon Citizen ise Ansan Greeners maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Korean Police, 9 gol attı ve 5 gol yedi.

Daejeon Citizen, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Daejeon Citizen, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.