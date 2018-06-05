Korean Police - Seongnam maçı rakamları

Güney Kore K Lig 2 heyecanı devam ediyor. Korean Police, 06 Haziran 2018 Çarşamba günü Seongnam takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:00. Korean Police 24 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Seongnam 29 puanda ve 1. sırada. Ev sahibi Korean Police, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Seongnam, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 455 kodlu maçı oynayanlar; Korean Police galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Seongnam galibiyet oranı 0.00.

Korean Police son hafta oynanan Seongnam maçında 1-0 kazandı.

Seongnam ise Korean Police karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Korean Police, 10 gol attı ve 7 gol yedi.

Seongnam, dış sahada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Seongnam 15 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.