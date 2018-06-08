Korean Police - Seoul E-Land maçı ne zaman?

Güney Kore K Lig 2 maçında Korean Police ile Seoul E-Land, 09 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 13:00. Maç öncesi Korean Police 27 puanla 2. sırada, Seoul E-Land 16 puanla 8. sırada bulunuyor. Korean Police son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Seoul E-Land, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 184 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Korean Police kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.20, Seoul E-Land sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler.

Korean Police son hafta oynanan Busan I Park maçında 1-1 berabere kaldı.

Seoul E-Land, Bucheon 1995 karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Korean Police, evinde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 9 gol yedi.

Seoul E-Land, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Seoul E-Land 5 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.