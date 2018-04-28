Körfez Spor - Tuzlaspor sahaya çıkıyor

Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup heyecanı devam ediyor. Körfez Spor, 29 Nisan 2018 Pazar günü Tuzlaspor takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 15:30. Körfez Spor 13 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Tuzlaspor 32 puanda ve 16. sırada. Körfez Spor, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Tuzlaspor, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 481. İddaa'da Körfez Spor kazanır 7.50, berabere biter 4.75, Tuzlaspor kazanır 1.10 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Körfez Spor son haftadaki Bucaspor müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Tuzlaspor ise Ankaragücü karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyet alan Körfez Spor, 13 gol attı ve 34 gol yedi.

Tuzlaspor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 13 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Tuzlaspor, 10 gol atarken 32 gol yedi.