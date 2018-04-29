Körfez Spor - Tuzlaspor sahaya çıkıyor

Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup heyecanı devam ediyor. Körfez Spor, 29 Nisan 2018 Pazar günü Tuzlaspor takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 15:30. Körfez Spor 13 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Tuzlaspor 32 puanda ve 16. sırada. Ev sahibi Körfez Spor, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Tuzlaspor son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 481 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Körfez Spor kazanırsa 7.50, beraberlik çıkarsa 4.75, Tuzlaspor sahadan galip ayrılırsa 1.10 oranını elde edecekler.

Körfez Spor son haftadaki Bucaspor müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Tuzlaspor ise Ankaragücü maçında 2-1 kazandı.

Körfez Spor, evinde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşadı ve 13 gol atıp 34 gol yedi.

Tuzlaspor, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 13 mağlubiyet elde etti. Tuzlaspor, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 32 kez topu kendi kalesinde gördü.