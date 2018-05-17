Giresun'un Eynesil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Giresun istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan TIR Eynesil ilçesine geldiği sırada sürücüsü Suat Ünaler’in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen Mehmet Emin Kalemci yönetimindeki otomobile çarptı.





İHA'nın haberine göre, çarpmanın şiddeti ile bakliyat yüklü TIR yolda yan yatarken dorsede yüklü olan bakliyatlar ise Karadeniz Sahil Yolu'na saçıldı. Kazada otomobilde bulunan Mehmet Emin Kalemci ve arkadaşı araçta sıkıştı.



Kazayı gören vatandaşlar, uzun uğraşlar sonucu araçta sıkışanları, bulundukları yerden çıkardı.





Durumları ağır olan 2 yaralı da kaza yerine gelen 112 ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan TIR sürücüsü Suat Önaler’in ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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