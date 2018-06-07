60-65 yaş üstü kişilerde tedavi edilemeyen obezitenin Alzheimer’a neden olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Atabey, "Özellikle fareler üzerinden yapılan deneylerde yağ dokularının neden olmuş olduğu bu tür maddelerin beyin damarlarını tıkadığı tespit edilmiştir" açıklamasında bulundu.

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İHA'nın haberine göre; Atabey, son yıllarda hızlı artış gösteren hastalıkların arasında obezite hastalığının geldiğini belirterek,"Tüm dünyada riskli ve acil tedavi sınıfında olan hastalığın ciddiyeti ülkemizde daha yeni fark edilmektedir. Yaygın olan bir hastalık olmasının yanında tıp alanında yapılan yenilikler ile obezite ile en etkin mücadele arasında obezite ameliyatı gelmektedir. Özellikle aşırı kilo problemi olan kişilerde Alzheimer riskinin daha fazla görülmesinden dolayı obezite hastalığının beynin en büyük düşmanları arasında olduğu tespit edilmiştir. Özellikle vücut kitle indeksi 45’ten büyük olan kişilerde yapılan otopsilerde beyin yapıları incelendiğinde Alzheimer belirtilerinin çok şiddetli olduğu görülmüştür. Yapılan bu incelemelerden sonra özellikle 60-65 yaş üstü kişilerde tedavi edilemeyen obezite Alzheimer’a neden olma ihtimali çok yüksek olmaktadır" dedi.

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"AŞIRI KİLO BEYİN DAMARLARINI TIKIYOR"

Op. Dr. Atabey, yağ dokularının vücutta endokrin bezi gibi davrandığını bu dokuların hormon ve hormon türü maddelerin salgılanması arttırmakta olduğunu söyleyerek, "Özellikle fareler üzerinden yapılan deneylerde yağ dokularının neden olmuş olduğu bu tür maddelerin beyin damarlarını tıkadığı tespit edilmiştir. Beyin damarlarında yaşanacak tıkanmalar felç başta olmak üzere birçok ölüm riski olan hastalıklara davetiye çıkartmaktadır. Aşırı kilo sorunu aslında beyin üzerinde damar tıkanıklığının yanında bazı olumsuz olaylarında oluşmasına neden olmaktadır ve bunların arasında insülin direnci oluşması gelmektedir. Aşırı kilo kaynaklı vücutta yağ birikmesi sonunda metabolik sendromun önemli adımlarından olan insülin direncinin başlamasına neden olmaktadır. İnsülin direncinin oluşması ile stres hormonlarının oluşmasının yanında ilave olarak yağ dokuların oluşmasına da katkı sağlamaktadır. Obezitenin sadece bu bağlamda riskini baktığımızda aşırı kilo ile gelen yağ dokularının artmasının yanında birde insülin direnci ile yağ doku artmasının nedeni bir araya gelince beyin damarlarımızı tıkayacak maddelerin oluşması hızı çok hızlı olacağından obezite hastalığının tehlikesi de artmaktadır" ifadelerini kullandı.

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"OBEZİTE KAYNAKLI DEPRESYON EN ÇOK KADINLARDA GÖRÜLÜYOR"

Atabey, obezite kaynaklı depresyonun en fazla kadılarda görüldüğünü ifade ederek,"Obezite ameliyatı sayesinde hastaların iyileşme ve kilo verme süreci hızlı başlayacağından dolayı yağ dokularında da azalmalar oluşacaktır ve az önce bahsettiğimiz gibi beynimize risk oluşturan hormon etkileri de ortadan kalkacaktır. Obezite beynimize verdiği zararların arasında ruhsal sorunlarda bulunmaktadır. Özellikle yapılan araştırmalarda obezite hastalarında depresyon görülme oranlarının daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Obezite kaynaklı depresyon en fazla kadınlar görülmektedir. Aşırı kilo sonrası gelen depresyon çok ağır bir süreç olarak ilerlediğinden obezite tedavisine geç kalınmadan başlanması gerekmektedir. Bu tür hastalarda eğer hastanın vücudunun izin vermesi durumunda ilk düşünülecek tedavi yöntemleri arasında gelen obezite ameliyatı çok kısa sürede hastanın kendini toplamasına ve kilolardan kısa sürede kurtulmasına yardımcı olacaktır. Fakat obezite ameliyatı sonrası beklenen başarının yakalanması için hastaların kesinlikle doktorlarının vereceği beslenme ve egzersiz programlarına eksiksiz bir şekilde uyması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

"AŞIRI KİLO CİDDİYE ALINMALI"

Atabey, yaşlılık dönemlerinde Alzheimer gibi kötü hastalıklara yakalanmamak için aşırı kilo sorununu daha çok ciddiye alınması gerektiğini belirterek,"Özellikle yaşın ilerlemesi durumunda obezite hastalarına yapılacak cerrahi müdahale imkanlarının kısıtlanması ile bu tür rahatsızlıklarında tedavisine katkı sağlamayacaktır. Obezite ameliyatı 65 yaşından sonra düşük oranda yapılmasının yanında Alzheimer hastalığının da en yaygın yaş olarak 60-65 aralığının görülmesi aslında obezite cerrahisinin önemini göstermektedir. Obezite ameliyatı için karar verdikten sonra kesinlikle bu alanda tecrübeli ve operasyon geçirmiş hastalarında başarı yakalanmış doktorlar tarafından yapılması gerekmektedir. Ülkemizde ticari kaygılardan dolayı obezite ameliyatı öncesi detaylı incelemelerin yapılmama riski olduğundan dolayı beklenen fayda yerine daha kötü sonuçların alındığı vak'alarda olabilmektedir. Obezite hastalığının başta beynimiz olmak üzere birçok hastalığa en etken neden olmasından dolayı tedavi sürecine geç kalınmaması gerekmektedir" dedi.