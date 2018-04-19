New York'ta 2017 Mart ayında yapılan ve kadınların iş dünyasındaki yapabileceklerine ve güçlerine dair role dikkat çeken Korkusuz Kız heykeli bu yılın sonunda kaldırılıyor.

Baştan yeri değiştirilmek üzere 2017'de Kadınlar gününde eşit ücret ve yönetim kurulunda kadın konularına dikkat çekmek üzere yerleştirilen heykel sayısız selfilerde yer aldı ve yoğun şekilde ilk yerinde kalıcı olması talep edildi. Belediye Başkanı heykelin Şubat 2018'e kadar yerinde kalmasına izin verdi ve bu sırada yeni yeri belirlendi.

Wall Street boğası olarak bilinen boğa heykelinin tam karşısından kaldırılması kararlaştırılan korkusuz kız heykeli Financial District'ten bu yıl sonunda

taşınacak. Heykel bir yatırım şirketi tarafından, kadınlara iş yaşamında eşit işe eşit ücret dengesine uygun kazanç sağlanmadığına dikkat çekmek amacıyla dikilmişti.

Heykelin yeni yeri New York borsası yakını olacak. Rüzgarda uçuşan elbisesi ve at kuyruğu saçı ile dikkat çeken korkusuz kız heykeli meşhur Wall Street boğasının tam karşısına dikilmesi ile global bir simgeye dönüşmüştü.

Boğa heykeli ise 1987'de borsada yaşanan hareketli dönemdeki direnci simgelemek üzere yapılmıştı.

Özellikle yönetim kurulunda kadınların daha fazla yer alamsını sağlamaya çalışan bir inisiyatifin öncülüğünde konumlandırılan korkusuz kızı, Deleware kökenli sanatçı Kristen Visbal yaptı. Heykelin bir replikası ile Norveç Oslo,'da yer aldı.

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