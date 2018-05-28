Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Hacıhıdır Barajı'nda çok sayıda balık kıyıya vurdu. Balık ölümleri, çevre mahallelerde korkuya neden oldu. Kargalı Mahallesi'ndeki baraj gölünde yetişen kefallerin kıyıya vurduğu görüldü. Mahalle sakinleri, yayılan koku nedeniyle hayvanlarının gölden su içmesine engel oldu.



Hayvanlarının sudan zehirlenmesinden korktuklarını belirten, baraj gölü yakınındaki kırsal Gözelek Mahallesi sakinlerinden Hasan Fırat, 'Son 1 haftadır ilk kez balık ölümlerine şahit olduk. Yağan yağmurların ardından baraj gölünde balık ölümleri başladı ve binlerce kefal kıyıya vurdu' dedi.



Aynı mahallede çobanlık yapan Cenap Kırklar ise 'Çobanlık yapıyorum ve gölet etrafında otlayan hayvanlarımızı baraj gölünden su içmesine izin vermiyoruz. Hayvanlarımızı götürüp, su içiriyoruz. Hayvanlarımızın zehirlenmesinden korkuyoruz. Yetkililerden baraj gölünün incelenmesini ve balık ölümlerinin nedeninin belirlenmesini istiyoruz' diye konuştu.



İNCELEME BAŞLATILDI

Vatandaşların durumu Siverek Kaymakamlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne bildirmesi üzerine gölden numune alınarak inceleme başlatıldı.

Gözelek Mahallesi'nde balıkçılık yapan Hasan Fırat, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede ilk defa balık ölümleri yaşandığını söyledi.

Durumu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne bildirdiklerini aktaran Fırat, "Köy buraya çok yakın olduğu için kokudan çok rahatsız oluyoruz. Bizim geçim kaynağımız balıktır. Sadece inci kefali dediğimiz tür ölüyor." dedi.

Kayrak Mahallesi sakini Cenap Kırklar da balık ölümleri nedeniyle hayvanlarını sulamaktan korktuklarını belirterek, "Endişeleniyoruz, hayvanlarımıza su vermek için eve götürüyoruz. Zehirlenirler diye korkuyoruz. Yetkililerin araştırıp çözüm bulmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER