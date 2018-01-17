Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof.Dr. Yusuf Demir, "Samsun başta olmak üzere ülkemiz çok ciddi kuraklık yaşamakta. Mevcut veriler 2018 yılı içinde sıkıntının devam edeceğini göstermektedir, şu an ülkemizin önemli bölümünde meteorolojik ve hidrolojik kuraklık evresini yaşamaktayız. Bu sürecin devam etmesi halinde bahar aylarında tarımsal kuraklık riski ile karşı karşıyayız" dedi.



DHA'nın haberine göre, OMÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, bu yıl görülebilecek tarımsal kuraklığa karşı halka, çiftçilere ve ilgili kurumlara uyarılarda bulundu. 2017'nin meteorolojik açıdan sıkıntılı yıl olduğunu belirten Prof.Dr. Demir, şöyle dedi:



"Samsun başta olmak üzere ülkemiz çok ciddi kuraklık yaşamakta, mevcut veriler 2018 yılı içinde sıkıntının devam edeceğini göstermektedir, şu an ülkemizin önemli bölümünde meteorolojik ve hidrolojik kuraklık evresini yaşamaktayız. Bu sürecin devam etmesi halinde bahar aylarında tarımsal kuraklık riski ile karşı karşıyayız. Kuraklığın üçüncü evresi olan bu süreç ülkemiz tarımı açısından oldukça önemli ve sıkıntılı geçebilir. Hem yağış rejiminin değişmesi, düşen yağış miktarının azalması, hem de hidrolojik kuraklık dediğimiz su seviyesinin azalmasıyla beraber toprak içindeki toprak suyu miktarı yani bitkinin kullanacağı su miktarının azalması ki eğer süreç böyle devam ederse bahar aylarındaki bu riskin Türkiye'de ve dünyanın belirli bölgelerinde bulunduğunu ifade etmek gerekir. Tabii önümüzdeki 2-3 ay içinde düşecek yağış, kar miktarı çok önemli. Ama şu anda ki veriler ister istemez bu noktada halkımızı ve ilgilileri uyarma noktasında bize bir sorumluluk yüklüyor."



'İLKBAHAR AYLARI KRİTİK'



Prof.Dr.Yusuf Demir, şöyle devam etti:



"İlkbahar aylarının kritik olduğunu ifade etmek istiyorum tarımsal açısından. Özellikle İç Anadolu Bölgesinde buğday gibi tahıl ürünleri açısından, meyveler açısından ciddi anlamda risk unsurlarının bulunduğunu ifade etmekte yarar var. 'Bu şu anlamada gelmemeli illa bu olacak' diye bir anlam taşımamalı, sadece şu anki veriler bize bu konuda uyarı yapmayı, tedbir almanın zorunluluğunu ifade etme gereğini ortaya koyuyor. Önümüzdeki süreçte alınacak tedbirler var. Hükümetimizin önderliğinde ulusal bir bilinci geliştirmeli, bir damla suyun bur hayat olduğunun bilinci ile bir bilgilendirme ve tedbirler programı uygulamalıyız. Tarımsal kuraklığa karşı, kısa orta ve uzun vadede tedbirler alınabilir. Öncelikle kısa vadede bu konuda hızlı bir toplumsal duyarlılığı oluşturmamız lazım ve buna bağlı olarak da Türkiye'nin 2018 yılındaki ihtiyaç olan tarım ürünlerinin hem Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından şimdiden sağlanması ve depolanması hem de tarımsal arazilerin kullanımı noktasında da çiftçilerin ve o bölgedeki ilgili kurumların uyarılarak gerekli tedbirin alınması sağlanmalıdır. Suyun bilinçli kullanılmasıyla yaz aylarına daha yararlı su miktarının taşınmasını sağlayabiliriz."



KONYA KAPALI HAVZA'DA KURAKLIK ALARMI



Öte yandan Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası ile komşu illeri Karaman, Aksaray ve Niğde'yi kapsayan Konya Kapalı Havza'da yağışların bu yıl mevsim normalinin altında olduğu görülüyor. Yağış yetersizliği nedeniyle kuraklık sorunun başlayacağına dikkat çeken Prof. Dr. Fetullah Arık, Konya Kapalı Havza'da bu yıl yağışlarda yüzde 20'lik bir düşüşün olduğunu kaydetti. Arık, şunları söyledi:



''Bütün ülkede olduğu Konya Kapalı Havzası'nda da yağışlar düşük. Son 3 aylık döneme baktığımızda, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 20'lik azalma söz konusu. Bu yıl metrekareye 101 milimetre yağış düştü. Geçtiğimiz yıllarda ise metrekareye 130 milimetre yağış düşüyordu. Buna göre yüzde 20'lik civarında düşüş söz konusudur. Konya Kapalı Havzası, Türkiye ortalamasının altında yağış alan bir bölgedir.''



YERALTI SU SEVİYESİNDE 1.5 METRE DÜŞÜŞ VAR



Prof.Dr. Arık, yeraltı su seviyesinde de düşüş olduğunu ifade ederek, ''Konya Kapalı Havza'da kuraklığa ilave, aşırı yeraltı suyu kullanımı söz konusudur. Bu yıl çeşitli gözlem kuyularından alınan verilere göre, 1.5 metre seviyesinde düşüş var. Geçen yıl ciddi bir kar yağışı meydana geldi. Kar yağışının bir süre yüzey sulama için pozitif bir durum oluşturduğunu gördük. Ancak, yaz dönemindeki sulamalarla geriye dönmüş oldu. Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde, son gözlemlere göre en kurak bölge olarak görünüyor'' dedi.

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