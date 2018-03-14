Konya'da 32 yaşındaki Hasan Hüseyin Göçer, 2.5 yıl önce inşaatta çalışırken iş kazası sonucu iki gözünü de kaybetti.

Gazete Habertürk'ten Meltem Samancı'nın haberine göre; kornea nakli için beklemeye başlayan Göçer, Konya Numune Hastanesi’nde geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen operasyonların ardından görme yetisine kavuştu. Göçer’in en büyük mutluluğu ise 2 yaşındaki kızı Rabia’yı ilk kez görmek oldu.

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