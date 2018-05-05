Korona Kielce - Wisla Krakow maçı istatistikleri

Korona Kielce ve Wisla Krakow, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Polonya Ekstraklasa Şampiyonluk Turu maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:30. 3 puanlı Korona Kielce 7. sırada bulunuyor, Wisla Krakow 1 puana sahip ve 8. sırada. Korona Kielce son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Wisla Krakow son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 488 kodlu maçı oynayanlar; Korona Kielce galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.00, Wisla Krakow galibiyet oranı 2.70. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Korona Kielce son hafta oynanan Slask Wroclaw maçında 1-1 berabere kaldı.

Wisla Krakow, Sandecja Nowy Sacz karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Korona Kielce, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Korona Kielce, kendi sahasında 0 gol attı, 3 gol yedi.

Wisla Krakow, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Wisla Krakow 2 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.