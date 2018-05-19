Korona Kielce - Zaglebie Lubin maç önü

Polonya Ekstraklasa Şampiyonluk Turu heyecanı devam ediyor. Korona Kielce, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Zaglebie Lubin takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. Korona Kielce 3 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Zaglebie Lubin 3 puanda ve 6. sırada. Korona Kielce son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Zaglebie Lubin son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 412. İddaa'da Korona Kielce kazanır 1.90, berabere biter 3.10, Zaglebie Lubin kazanır 2.85 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Korona Kielce önceki hafta Zaglebie Lubin mücadelesinde 2-0 kazandı.

Zaglebie Lubin ise Korona Kielce maçında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Korona Kielce, 0 gol attı ve 3 gol yedi.

Zaglebie Lubin ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Zaglebie Lubin, 1 gol atarken 0 gol yedi.