Korona Kielce - Zaglebie Lubin maçı öncesi rakamlar

Korona Kielce ve Zaglebie Lubin, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Polonya Ekstraklasa Şampiyonluk Turu maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Korona Kielce 3 puanla 7. sırada, Zaglebie Lubin 3 puanla 6. sırada bulunuyor. Korona Kielce, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Zaglebie Lubin son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 412. İddaa'da Korona Kielce kazanır 1.90, berabere biter 3.10, Zaglebie Lubin kazanır 2.85 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Korona Kielce önceki hafta Zaglebie Lubin mücadelesinde 2-0 kazandı.

Zaglebie Lubin ise Korona Kielce maçında 2-0 yenildi.

Korona Kielce, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 3 gol yedi.

Zaglebie Lubin, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Zaglebie Lubin 1 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.