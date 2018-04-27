Kortrijk - Lierse rakamlar

Belçika 1.Lig A Avrupa Ligi Play Off Grup A maçında Kortrijk ile Lierse, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. 9 puanlı Kortrijk 2. sırada bulunuyor, Lierse 6 puana sahip ve 5. sırada. Ev sahibi Kortrijk, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Lierse, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 399. İddaa'da Kortrijk kazanır 1.20, berabere biter 4.50, Lierse kazanır 7.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Kortrijk son haftadaki Lierse müsabasında 1-0 kazandı.

Lierse ise Kortrijk maçında 1-0 yenildi.

Kortrijk, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Kortrijk, kendi sahasında 6 gol attı, 2 gol yedi.

Lierse, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Lierse 3 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.