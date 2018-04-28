Kortrijk - Lierse rakamlar

Kortrijk ve Lierse, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Belçika 1.Lig A Avrupa Ligi Play Off Grup A maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. Kortrijk 9 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Lierse 6 puanda ve 5. sırada. Ev sahibi Kortrijk, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Lierse, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 399 kodlu maçı oynayanlar; Kortrijk galibiyet oranı 1.20, beraberlik oranı 4.50, Lierse galibiyet oranı 7.00. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Kortrijk son haftadaki Lierse müsabasında 1-0 kazandı.

Lierse, Kortrijk karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Kortrijk, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Kortrijk, kendi sahasında 6 gol attı, 2 gol yedi.

Lierse ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lierse, 3 gol atarken 1 gol yedi.