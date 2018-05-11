Kortrijk - Mouscron Peruwelz maçı istatistikleri

Belçika 1.Lig A Avrupa Ligi Play Off Grup A heyecanı devam ediyor. Kortrijk, 11 Mayıs 2018 Cuma günü Mouscron Peruwelz takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:30. Maç öncesi Kortrijk 15 puanla 2. sırada, Mouscron Peruwelz 10 puanla 3. sırada bulunuyor. Kortrijk, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Mouscron Peruwelz, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 129 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kortrijk kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.60, Mouscron Peruwelz sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Kortrijk son haftadaki Sporting Charleroi müsabasında 2-0 kazandı.

Mouscron Peruwelz, AS Eupen karşılaşmaında 4-0 yenildi.

Kortrijk, evinde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 5 gol yedi.

Mouscron Peruwelz ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Mouscron Peruwelz, 7 gol atarken 11 gol yedi.