Kortrijk - Zulte Waregem rakamlar

Belçika 1.Lig A Avrupa Ligi Play Off Grup A maçında Kortrijk ile Zulte Waregem, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. Kortrijk 12 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Zulte Waregem 16 puanda ve 1. sırada. Kortrijk son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Zulte Waregem, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 344. İddaa'da Kortrijk kazanır 2.90, berabere biter 3.20, Zulte Waregem kazanır 1.85 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Kortrijk son hafta oynanan Sporting Charleroi maçında 2-0 kazandı.

Zulte Waregem ise Lokeren karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Kortrijk, 8 gol attı ve 3 gol yedi.

Zulte Waregem, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Zulte Waregem, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.