Mardin İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları detaylı çalışmaların ardından terör örgütü PKK’nın büyük illerde sansasyonel eylemlerde kullanmak için Suriye’den patlayıcı getireceği bilgisini elde etti.

Çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, patlayıcının Mardin’in Nusaybin İlçesi’ne götürüleceğini belirledi. İlçede terör örgütü PKK ile bağlantısı bulunan kişileri takip eden emniyet birimleri, C.G. isimli kişinin sınıra yakın bir yerde, yanında bulunan bir kişi ile aracına aldığı patlayıcı ile hareket ettiğini tespit etti.

TAKİP EDİLDİĞİNİ ANLAYINCA KAÇTI

Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre ekipler, patlayıcı ile bağlantısı bulunan tüm örgüt üyelerini belirlemek için C.G.’yi takibe devam etti. Ancak peşinde polisin olduğunu anlayan şüpheli kaçmaya başladı. Takip sırasında C.G., araçta bulunan ve içinde patlayıcının bulunduğu çantayı boş bir araziye attı. Uzun süren kovalamaca sonucu C.G. ile yanında bulunan A.Y. isimli şüpheli yakalandı. A.Y.’nin Şırnak’ta koruculuk yaptığı belirlendi. Gözaltına alınan 2 zanlı emniyette götürülürken, araziye atılan çantanın içinde 5 kilogram PETN isimli plastik patlayıcı, 20 adet patlayıcı düzeneği ve 14 adet telsiz ele geçirildi.

PETN isimli patlayıcı daha önce terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen ve 39’u polis 46 kişinin şehit olduğu İstanbul Beşiktaş Vodafone Park önündeki saldırıda kullanılmıştı.

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