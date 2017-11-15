Koruma altındaki kadın ve çocuklar için MEB’den uyarı

MEB’in resmi yazışmalar için 2012 Ekim ayından itibaren bakanlık merkez teşkilatında, 2016’ta da ilçe teşkilatlarında kullanmaya başladığı Doküman Yönetim Sistemi’nin (DYS) kullanımında gizlilik ilkesine aykırı uygulamalar yaşandığı tespit edildi.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre; Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, hakkında kimliklerinin gizli tutulması gereken öğrenci ve aile isimlerinin sistemde açık yazıldığı belirlendi. İllere gönderilen genelgede, “Bu tür yazılar ‘gizlilik dereceli’ yazı olmasına rağmen yazı ve eki DYS üzerinden normal yazışma usulünde işlem gördüğü anlaşılmaktadır. Korunan kişi ve diğer aile bireylerinin kimlik bilgileri veya kimliğini ortaya çıkarabilecek bilgileri ve adresleri ile korumanın etkinliği bakımından önem taşıyan diğer bilgileri, tüm resmi kayıtlarda gizli tutulmalıdır” denildi.

'Gizli' ibareli zarfta MEB, hakkında tedbir kararı bulunan kişilerle ilgili yazışmaların DYS üzerinden değil, posta yoluyla “gizli” ibareli kapalı zarf içerisinde gönderilmesini istedi. Genelgede, gizliliğe uymayanların 4 yıl hapis cezasına çarptırıldığı vurgulandı. Genelgede, “Görevi nedeniyle kendisine verilen veya aynı nedenle bilgi edindiği ve gizli kalması gereken belgeleri, kararları ve emirleri, tebligatı açıklayan veya yayınlayan ve ne suretle olursa olsun başkalarının bilgi edinmesini kolaylaştıran kamu görevlisine, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası verileceği” kaydedildi.

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