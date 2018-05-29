Kosova - Arnavutluk sahaya çıkıyor

Hazırlık Ülkeler maçında Kosova ile Arnavutluk, 29 Mayıs 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:00. Kosova, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Arnavutluk, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 212 kodlu maçı oynayanlar; Kosova galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Arnavutluk galibiyet oranı 0.00.

Kosova son hafta oynanan Arnavutluk maçında 0-0 berabere kaldı.

Arnavutluk ise Gürcistan karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.