Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor! E Grubu'ndaki ilk maçta Kosta Rika ile Sırbistan, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geliyor. Kosta Rika ve Sırbistan'ın bulunduğu E Grubu'nda turnuvanın güçlü şampiyonluk adaylarından Brezilya'nın yanı sıra İsviçre de yer alıyor.

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KOSTA RİKA - SIRBİSTAN

SAAT: 15:00

HAKEM: Malang Diedhiou

YAYIN: TRT 1

STAT: Samara Arena

KOSTA RİKA: Navas, Gamboa, Acosta, Gonzalez, Duarte, Calvo, Venegas, Guzman, Borges, Ruiz, Urena

SIRBİSTAN: Stojkovic, Ivanovic, Tosic, Milenkovic, Kolarov, Matic, Milivojevic, Milinkovic-Savic, Tadic, Ljajic, Mitrovic

2018 DÜNYA KUPASI GRUPLARI VE PUAN DURUMU

2018 DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ

KOSTA RİKA, 5. KEZ DÜNYA KUPASI'NDA

Kosta Rika, Rusya'nın ev sahipliği yaptığı turnuva ile birlikte 5. Dünya Kupası heyecanını yaşayacak.

FIFA dünya sıralamasında 25. basamakta bulunan Kosta Rika, geçmişte katıldığı 4 Dünya Kupası'nda 15 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 5 galibiyet alan Kosta Rika, 4 beraberlik yaşarken, 6 kez de sahadan mağlup ayrıldı. 17 gol atan Orta Amerika ekibi, kalesinde ise 23 gol gördü.

EN BÜYÜK BAŞARISI ÇEYREK FİNAL!

Kosta Rika, Dünya Kupası'ndaki en büyük başarısını bir önceki turnuva olan Brezilya 2014'te elde etti.

İtalya, İngiltere ve Uruguay'ın bulunduğu D Grubu'nda hiç şans verilmeyen Kosta Rika, grubu 7 puanla lider tamamlayarak büyük bir sürprize imza attı.

Uruguay'ı 3-1 ve İtalya'yı 1-0 mağlup eden Kosta Rika, İngiltere ile golsüz berabere kalarak grubu yenilgisiz lider bitirdi ve son 16 turuna kaldı. Bu turda da penaltılarla Yunanistan'ı eleyen Orta Amerika ekibi, çeyrek finalde ise penaltılarla Hollanda'ya elendi.

SIRBİSTAN'IN DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

FIFA dünya sıralamasında 35. basamakta bulunan Sırbistan, eski Yugoslavya'nın katıldıkları ile birlikte toplam 12. turnuvasını yaşayacak.

Sırbistan, oynadığı 43 maçta, 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 64 gol atan Sırbistan, kalesinde 59 gol gördü.

Sırbistan, Yugoslavya olarak 9, Sırbistan-Karadağ olarak 1 ve Sırbistan olarak 1 turnuvaya katıldı.

KOSTA RİKA

Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonunun (CONCACAF) düzenlediği Dünya Kupası elemelerini Meksika'nın ardından ikinci olarak tamamlayan Kosta Rika, Rusya vizesini aldı.

Kosta Rika, Dünya Kupası biletine şu sonuçlarla ulaştı:

Trinidad ve Tobago-Kosta Rika: 0-2

Kosta Rika-ABD: 4-0

Meksika-Kosta Rika: 2-0

Honduras-Kosta Rika: 1-1

Kosta Rika-Panama: 0-0

Kosta Rika-Trinidad ve Tobago: 2-1

ABD-Kosta Rika: 0-2

Kosta Rika-Meksika: 1-1

Kosta Rika-Honduras: 1-1

Panama-Kosta Rika: 2-1

Takım O G B M A Y Av P Meksika 10 6 3 1 16 7 9 21 Kosta Rika 10 4 4 2 14 8 6 16 Panama 10 3 4 3 9 10 -1 13 Honduras 10 3 4 3 13 19 -6 13 ABD 10 3 3 4 17 13 4 12 Trinidad ve Tobago 10 2 0 8 7 19 -12 6

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Önceki turnuvalarda Hernan Medford, Paulo Wanchope, Walter Centeno gibi eski önemli oyuncuların forma giydiği Kosta Rika'nın kadrosundaki en yetenekli futbolcusu olarak Bryan Ruiz gösteriliyor.

Avrupa arenasında Twente formasıyla kendini kanıtlanmasının ardından İngiliz kulübü Fulham'ın yolunu tutan Ruiz, 2015-16 sezonundan bu yana Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'un formasını giyiyor.

Real Madrid'in kalesini koruyan 31 yaşındaki Keylor Navas, Rusya'da Kosta Rika'nın başarısı için ter dökecek.

DÜNYA KUPASI'NDA DAHA ÖNCE NELER YAPTILAR?

Kosta Rika, ilk milli maçını 1921'de komşu ülke El Salvador'la oynamış ve 7-0 kazanmıştı. Ülkede, futbolun gelişmesi için sonraki yıllarda yoğun çaba harcansa da Kosta Rika ancak 1990'da Dünya Kupası'nda boy gösterebildi.

Ülke futbolun altyapısına yapılan yatırımların meyvesini toplamaya başlayan Kosta Rika, 2002'de Güney Kore ve Japonya'da düzenlenen turnuvanın o dönemki şampiyonu Brezilya ve üçüncüsü Türkiye ile aynı grupta yer almıştı.

Kosta Rika, 2014 Brezilya'da ise büyük bir başarıya imza atarak çeyrek finale kadar yükseldi.

Organizasyona daha önce 4 kez katılan Kosta Rika'nın Dünya Kupası karnesi şöyle:

1990 - Son 16

2002 - Grup aşaması

2006 - Grup aşaması

2014 - Çeyrek final

KADROSU

Kosta Rika Milli Takımı'nın 23 kişilik nihai kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci: Keylor Navas (Real Madrid), Patrick Pemberton (Liga Deportiva Alajuelense), Leonel Moreira (Herediano)

Savunma: Cristian Gamboa (Celtic), Ian Smith (Norrkoping), Ronald Matarrita (New York City), Bryan Oviedo (Sunderland), Oscar Duarte (Espanyol), Giancarlo Gonzalez (Bologna), Francisco Calvo (Minnesota United), Kendall Waston (Vancouver Whitecaps), Johnny Acosta (Aguilas Dorados)

Orta saha: David Guzman (Portland Timbers), Yeltsin Tejeda (Lausanne-Sport), Celso Borges (Deportivo La Coruna), Randall Azofeifa (Herediano), Rodney Wallace (New York City), Bryan Ruiz (Sporting Lizbon), Daniel Colindres, Christian Bolanos (Saprissa)

Forvet: Johan Venegas (Saprissa), Joel Campbell (Real Betis), Marco Urena (Los Angeles)

SIRBİSTAN



Avrupa elemelerinde D Grubu'nda yer alan Sırbistan, 21 puanla lider olarak Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkını elde etti.

Sırbistan'ın D Grubu'nda aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Sırbistan-İrlanda Cumhuriyeti: 2-2

Moldova-Sırbistan: 0-3

Sırbistan-Avusturya: 3-2

Galler-Sırbistan: 1-1

Gürcistan-Sırbistan: 1-3

Sırbistan-Galler: 1-1

Sırbistan-Moldova: 3-0

İrlanda Cumhuriyeti-Sırbistan: 0-1

Avusturya-Sırbistan: 3-2

Sırbistan-Gürcistan: 1-0

Takımlar O G B M A Y P Sırbistan 10 6 3 1 20 10 21 İrlanda Cumhuriyeti 10 5 4 1 12 6 19 Galler 10 4 5 1 13 6 17 Avusturya 10 4 3 3 14 12 15 Gürcistan 10 0 5 5 8 14 5 Moldova 10 0 2 8 4 23 2

Beşiktaş'tan ayrılan Dusko Tosic'in de forma giymesi beklenen Sırbistan'ın kadrosunda Avrupa'nın üst düzey takımlarında oynayan çok sayıda isim yer alıyor.

Teknik direktör Mladen Krstajic, Roma'dan Aleksandar Kolarov, Zenit'ten Branislav Ivanovic, Manchester United'dan Nemanja Matic, Premier Lig'e yükselen Fulham'da ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Aleksandar Mitrovic gibi futbolcularıyla gruptan çıkmanın hesaplarını yapıyor.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Karadağ'ın ayrılmasının ardından Dünya Kupası finallerine 2010 yılında katılan Sırbistan, grup aşamasını geçemedi.

Sırbistan, Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'na ise katılamadı.

KADROSU

Sırbistan Milli Takımı'nın 23 kişilik nihai kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Vladimir Stojkovic (FK Partizan), Predrag Rajkovic (Maccabi Tel Aviv), Aleksandar Jovanovic (AGF), Marko Dmitrovic (Eibar)

Savunma: Aleksandar Kolarov (Roma), Antonio Rukavina (Villarreal), Milan Rodic (Kızılyıldız), Branislav Ivanovic (Zenit), Uros Spajic (Anderlecht), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Dusko Tosic, Matija Nastasic (Schalke), Nikola Milenkovic (Fiorentina)

Orta saha: Nemanja Matic (Manchester United), Luka Milivojevic (Crystal Palace), Marko Grujic (Cardiff City), Nemanja Maksimovic (Valencia), Dusan Tadic (Southampton), Andrija Zivkovic (Benfica), Mijat Gacinovic (Eintracht Frankfurt), Filip Kostic (Hamburg), Nemanja Radonjic (Kızılyıldız), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Adem Ljajic (Torino)

Forvet: Aleksandar Mitrovic (Fulham), Aleksandar Prijovic (PAOK), Luka Jovic (Eintracht Frankfurt)

GÜNÜN DİĞER MAÇLARI ALMANYA - MEKSİKA, BREZİLYA - İSVİÇRE!

SON ŞAMPİYON, 18:00'DE SAHNE ALACAK!

Almanya ile Meksika, 2018 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda yapacakları mücadele ile tarihlerinde 12. kez karşılaşacak.

Başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.

REKABETTE ALMANYA ÜSTÜN

İki takım arasındaki rekabette Almanya'nın büyük üstünlüğü bulunuyor. Almanya ile Meksika 5'i resmi, 6'sı özel 11 maça çıktı.

Bu karşılaşmaların 5'ini Almanya kazanırken, Meksika yalnızca 1 galibiyet alabildi. Beş karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Almanlar, 24 kez gol sevinci yaşarken, Meksika ise 10 gol attı.

İLK MAÇ 1968'DE

Almanya-Meksika rekabeti, ilk olarak 1968 yılında yaşandı. 50 yıllık rekabetin ilk mücadelesi, 22 Aralık'ta Meksika'nın başkenti Meksiko'da oynandı. Hazırlık maçı, başladığı gibi 0-0 sona erdi.



MEKSİKA'YA AĞIR YARA!

Almanya-Meksika rekabetinin en unutulmaz maçı, Meksika'nın ev sahipliği yaptığı 1986 Dünya Kupası'nda yaşandı.

Ev sahibi Meksika, Paraguay, Belçika ve Irak'ın yer aldığı grubu 5 puanla lider bitirerek son 16 turuna kaldı. Almanya da o dönemde Batı Almanya olarak katıldığı turnuvada Danimarka, Uruguay ve İskoçya ile verdiği grup mücadelesini 2. sırada bitirerek bir üst tura yükseldi.

Son 16 turunda Meksika, Bulgaristan'ı, Almanya da Fas'ı eleyerek çeyrek finalde eşleşti.

Karl-Heinz Rummenigge ve Lothar Matthaus'lu Almanya ile Hugo Sanchez'in formasını giydiği Meksika arasındaki karşılaşmanın 90 dakikası ve uzatma bölümleri golsüz sona erdi. Penaltı atışlarında hata yapmayan Almanlar, ev sahibi Meksika'yı eleyerek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Fransa'yı eleyen Almanya, finalde ise Arjantin'e mağlup olmuştu.

SON MAÇLARI KONFEDERASYON KUPASI'NDA OLDU

İki takım arasındaki rekabette son maç, geçen yılki Konfederasyon Kupası'nda oynandı.

Soçi'de 29 Haziran'da yapılan maçta Almanya, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

ALMANYA 19, MEKSİKA 16. KEZ!

Almanya ile Meksika, Dünya Kupası'na en çok katılan ülkeler arasında yer alıyor.

Üst üste 19. turnuvasına katılacak Almanya, bugüne kadar yer aldığı 18 şampiyonada 106 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 66'sını kazanan, 20 beraberlik ve 20 yenilgi yaşayan Almanya, 224 gol attı, 121 gol yedi.

Almanya, dünya sıralamasında da zirvede bulunuyor.

Meksika ise üst üste 16. Dünya Kupası'nda yer alıyor. Meksika, boy gösterdiği 15 turnuvada 53 maça çıktı, 14 galibiyet, 14 beraberlik ve 25 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 57 gol atan Meksika, kalesinde 92 gol gördü.

BREZİLYA İLE İSVİÇRE KARŞI KARŞIYA GELECEK

Brezilya, Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. FIFA Dünya Kupası'nda, İsviçre, Kosta Rika ve Sırbistan ile E Grubu'nda mücadele edecek.

Dünya Kupası'nda daha önce 5 kez zafere ulaşan Brezilya, bir kez daha turnuvanın en büyük favorilerinden biri olarak göze çarpıyor.

Brezilya Milli Takımı'nın öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

FORM GRAFİĞİ

Teknik direktör Tite yönetimindeki Brezilya, Güney Amerika elemelerini 41 puanla lider olarak tamamlayarak Rusya'ya gitme hakkını kazandı.

18 maç oynadığı elemeleri 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamlayan "Sambacılar", 41 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü.

Brezilya gruptaki tek yenilgisini Şili ile deplasmanda oynadığı ilk maçta, 2-0'lık skorla aldı.

Güney Amerika elemelerinde puan durumu şöyle oluştu:

TAKIMLAR O G B M A Y P Brezilya 18 12 5 1 41 11 41 Uruguay 18 9 4 5 32 20 31 Arjantin 18 7 7 4 19 16 28 Kolombiya 18 7 6 5 21 19 27 Peru 18 7 5 6 27 26 26 Şili 18 8 2 8 26 27 26 Paraguay 18 7 3 8 19 25 24 Ekvator 18 6 2 10 26 29 20 Bolivya 18 4 2 12 16 38 14 Venezuela 18 2 6 10 19 35 12

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Brezilya, futbol dünyasına kazandırdığı yıldız isimlerle ön plana çıkıyor.

Daha önceki turnuvalarda Pele, Jairzinho, Zico, Garrincha, Ronaldo ve daha birçok yıldız oyuncunun forma giydiği Brezilya, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Neymar, Philippe Coutinho, Roberto Firmino, Casemiro gibi üst düzey oyuncularıyla kupaya uzanmanın hesaplarını yapıyor.

BREZİLYA'NIN GEÇMİŞİ, ZAFERLERLE DOLU!

Brezilya, tüm Dünya Kupası organizasyonlarına katılan tek takım unvanına sahip.

Dünya Kupası tarihinde 104 maç yapan Brezilya, bu maçlardan 70'ini kazandı, 17'sinden beraberlikle, 17'sinden de mağlubiyetle ayrıldı. Brezilya, Dünya Kupası tarihi boyunca 221 gol attı, kalesinde 102 gol gördü.

Daha önce 5 kez Dünya Kupası kaldırma başarısı gösteren Brezilya'nın turnuva geçmişi şöyle:

1930 - İlk tur

1934 - İlk tur

1938 - Üçüncü

1950 - İkinci

1954 - Çeyrek final

1958 - Şampiyon

1962 - Şampiyon

1966 - İlk tur

1970 - Şampiyon

1974 - Dördüncü

1978 - Üçüncü

1982 - İkinci tur

1986 - Çeyrek final

1990 - İkinci tur

1994 - Şampiyon

1998 - İkinci

2002 - Şampiyon

2006 - Çeyrek final

2010 - Çeyrek final

2014 - Dördüncü

KADROSU

Kaleci: Alisson (Roma), Ederson (Manchester City), Cassio (Corinthians)

Savunma: Danilo (Manchester City), Marquinhos, Thiago Silva (Paris Saint-Germain), Pedro Geromel (Gremio), Filipe Luis (Atletico Madrid), Marcelo (Real Madrid), Miranda (Inter), Fagner (Corinthians)

Orta saha: Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (Manchester City), Fred (Shakhtar Donetsk), Paulinho, Philippe Coutinho (Barcelona), Renato Augusto (Beijing Guoan), Willian (Chelsea)

Forvet: Douglas Costa (Juventus), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar (Paris Saint-Germain), Taison (Shakhtar Donetsk)

İSVİÇRE'Yİ TANIYALIM

Grubunda Brezilya, Kosta Rika ve Sırbistan ile ilk ikiye kalmak için mücadele edecek İsviçre'nin Dünya Kupası'nda bugüne kadar en önemli başarısı çeyrek finale çıkmak oldu.

İsviçre'nin kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Avrupa elemelerinde B Grubu'nda yer alan İsviçre, aynı puanı topladığı Portekiz'in ardından averajla ikinci oldu.

Kuzey İrlanda ile oynadığı play-off maçının ilk ayağını 1-0 kazanan, ikincisinde golsüz berabere kalan İsviçre, Dünya Kupası biletini cebine koydu.

İsviçre'nin B Grubu'nda aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

İsviçre-Portekiz: 2-0

Macaristan-İsviçre: 2-3

Andorra-İsviçre: 1-2

İsviçre-Faroe Adaları: 2-0

İsviçre-Letonya: 1-0

Faroe Adaları-İsviçre: 0-2

İsviçre-Andorra: 3-0

Letonya-İsviçre: 0-3

İsviçre-Macaristan: 5-2

Portekiz-İsviçre: 2-0

Takımlar O G B M A Y P Portekiz 10 9 0 1 32 4 27 İsviçre 10 9 0 1 23 7 27 Macaristan 10 4 1 5 14 14 13 Faroe Adaları 10 2 3 5 4 16 9 Letonya 10 2 1 7 7 18 7 Andorra 10 1 1 8 2 23 4

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI



Daha önceki turnuvalarda Alexander Frei, Stephane Chapuisat, Johann Vogel, Hakan Yakın gibi eski önemli oyuncuların forma giydiği İsviçre'nin bu turnuvada en güven duyduğu isimler arasında Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka, Haris Seferovic, Breel Embolo gibi futbolcular yer alıyor.

Deneyimli ve genç futbolcuların uyumuyla takım oyununun gereklerini sahaya yansıtmakta zorlanmayan İsviçre, teknik direktör Vladimir Petkovic ile turnuvanın sürpriz gerçekleştirebilecek ekipleri arasında gösteriliyor.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Daha önce Dünya Kupası finallerine 10 kez katılan (1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1994, 2006, 2010 ve 2014) İsviçre, turnuvanın deneyimli takımları arasında bulunuyor.

Son olarak 1954'te çeyrek finale yükselebilen İsviçre, 2006 ve 2014'de adını son 16 takım arasına yazdırmıştı.

Dünya Kupası'nda çıktığı 33 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 yenilgi alan İsviçre, bu karşılaşmalarda 45 gol atıp, kalesinde 59 gol gördü.

İsviçre'nin Dünya Kupası karnesi şöyle:

1934 - Çeyrek final

1938 - Çeyrek final

1950 - İlk tur

1954 - Çeyrek final

1962 - İlk tur

1966 - İlk tur

1994 - Son 16

2006 - Son 16

2010 - İlk tur

2014 - Son 16

KADROSUNDA KİMLER VAR?

İsviçre Milli Takımı'nın 23 kişilik nihai kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Roman Buerki (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Leipzig), Yann Sommer (Borussia Moenchengladbach)

Savunma: Manuel Akanji (Borussia Dortmund), Johan Djourou (Antalyaspor), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Michael Lang (Basel), Stephan Lichtsteiner (Juventus), Jacques-Francois Moubandje (Toulouse), Ricardo Rodriguez (Milan), Fabian Schaer (Deportivo La Coruna)

Orta saha: Valon Behrami (Udinese), Blerim Dzemaili (Bologna), Gelson Fernandes (Eintracht Frankfurt), Remo Freuler (Atalanta), Xherdan Shaqiri (Stoke City), Granit Xhaka (Arsenal), Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach), Steven Zuber (Hoffenheim)

Forvet: Josip Drmic (Borussia Mönchengladbach), Breel Embolo (Schalke), Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb), Haris Seferovic (Benfica)

ÖNCEKİ GÜNLER NELER OLMUŞTU?

Açılış maçında ev sahibi Rusya, Suudi Arabistan'ı farklı geçerken turnuvanın ikinci günü de geride kaldı. İkinci günün ilk maçında Mısır ile Uruguay karşı karşıya geldi. Mohamed Salah'ın tedbir gerekçesiyle oynamadığı mücadelede Kasımpaşalı Trezeguet sahne aldı. Maç 0-0 devam ederken Jose Gimenez'in kafası, Uruguay'a kritik 3 puan getirdi. Günün ikinci maçında Galatasaraylı Younes Belhanda'nın da forma giydiği Fas, İran ile karşı karşıya geldi. Mısır - Uruguay maçı gibi İran da son dakika golüyle 3 puana ulaştı. Günün son maçında turnuvanın favorilerinden gösterilen iki takım karşı karşıya geldi. Son Avrupa şampiyonu Portekiz, maçın henüz başında Cristiano Ronaldo'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti, turnuvanın başlamasından saatler önce Julen Lopetegui'nin görevine son verilen İspanya'da Diego Costa skoru eşitledi. Cristiano Ronaldo, ilk yarının sonlarında bir kez daha sahne aldı ve David De Gea'nın büyük hatasının da yardımıyla skoru 2-1'e getirdi. İspanya, Diego Costa ile skoru bir kez daha eşitledi ve Nacho'nun harika golüyle bu kez öne geçti! İspanya, 3 puana ulaşacakken Ronaldo bir kez daha sahne aldı! Yıldız futbolcu, maçın bitimine dakikalar kala attığı harika frikik golüyle hat-trick yaptı ve takımına 1 puanı kazandırdı. Portekizli yıldız, üst üste 4 Dünya Kupası'nda da gol atmayı başaran dördüncü futbolcu olurken bir Dünya Kupası'nda hat-trick yapan en yaşlı futbolcu oldu.