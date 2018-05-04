Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, editör ve muhabirlerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı, son dönemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Arslan, birçok koridordan ve İstanbul'daki ana arterlerden 3. havalimanına ulaşım sağlayacaklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Raylı toplu taşıma anlamında Gayrettepe'den 3. havalimanına şu an metro inşaatı devam ediyor. Yine 3. havalimanından Halkalı'ya Marmaray ile de entegre olacak metro sisteminin çalışmalarına başladık, inşaat sürüyor. İnşaat işi kapsamında bu kadar büyük projelerin temelini atamadığımız için, vatandaşa da bunu anlatamadığımızdan çalışılmıyor, bir şey yapılmıyor gibi anlaşılıyor ama memnuniyetle ifade edeyim, tünel delme makineleri dediğimiz 'köstebekler' Gayrettepe'den 3. havalimanına tünelleri açıyorlar. Ayrıca, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden gelip Mahmutbey'e giden otoyolu, 3. havalimanı açılıncaya kadar bitirmiş olacağız. Çatalca'ya kadar olan bağlantımızı sağlayacak D-20 devlet yolu 3 gidiş, 3 geliş şeklinde ağustos ayında bitmiş olacak. Yine Hasdal bağlantısı, Gaziosmanpaşa bağlantısı, Mahmutbey bağlantısı, Arnavutköy bağlantısı dahil birçok yerden de TEM'e, E-5'e entegre koridorları açmış olacağız. Ulaşımda hiçbir sıkıntı yaşanmayacak."

HGS VE OGS İHLAL SORUNLARI

Otoyol gişelerinin bazen çalışmadığına ve gişelerde geçiş ücretinin nakit ödendiğine ilişkin şikayetlerin hatırlatılması üzerine Arslan, bazen bakiye yetersizliği veya Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) etiketlerinde yaşanan yıpranmalar sonucu ödemenin yapılamamasıyla sürücülerin nakit gişesine yönlendirildiğini söyledi.

Arslan, bu tür durumlarda HGS değişikliklerinin PTT tarafından bedelsiz yapıldığına işaret ederek, "HGS yerine nakit toplama yolunu tercih ettiğimiz zaman bir işlem süreci var. Orada 24 saat eleman barındırma zorunluluğu olacak, bu bir maliyet. Topladığınız nakdi saklamak ilave bir maliyet. Toplanılan paranın bankalara ulaştırması da ayrı bir maliyet çünkü riski var. Bu işlemler hiçbir zaman bizim için bir avantaj değil. Kesinlikle tercih edilebilir bir durum değildir" diye konuştu.

Karayollarına bağlı ekiplerin 24 saat gişelerdeki sistemleri ve kamera kayıtlarını takip ettiğini ifade eden Arslan, bu takiplerin oluşabilecek bir arıza durumunda vatandaşların yaşayacağı mağduriyetlerin önüne geçtiğini bildirdi.

Arslan, gişelerdeki Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve HGS cihazlarının kapatılarak şirketin nakit ihtiyacının karşılanması için vatandaşların nakit ödemeye yönlendirildiğine yönelik iddiaların hatırlatılması üzerine, bu durumun yaşanmadığını, böyle bir durum olması halinde vatandaşların Karayolları Genel Müdürlüğünü veya Bakanlığı bilgilendirmesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Arslan, "Bu, sistemi sekteye uğratacak, bundan sonra da uygulanmasını engelleyecek bir durumdur. Bunu asla kabul edemeyiz" ifadesini kullandı.

"29 EKİM'DE BİRİNCİ FAZINI AÇACAĞIZ"

İstanbul Yeni Havalimanı'nın isminin hangi yöntemle belirleneceğine ve ulaşımının nasıl yapılacağına ilişkin bir soru üzerine de Arslan, bu havalimanının dünyanın gıptayla izlediği ve açılışını merakla beklediği bir proje olduğunu söyledi.

Arslan, "Memnuniyetle ifade etmek isterim ki bugün gelinen noktada yüzde 88,5 ilerleme sağlanmış durumda. 29 Ekim'de inşallah birinci fazını açacağız. İsmini inşallah 29 Ekim'de hep beraber göreceğiz. Elbetteki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım ile de istişare edip kararımızı vereceğiz. Onun dışındaki yöntemlerin polemik yarattığını geçmişte görmüştük" değerlendirmesinde bulundu.

3 KATLI BÜYÜK İSTANBUL TÜNELİ

Avrupa ile Anadolu yakasını birleştirecek 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nin de önemine işaret eden Arslan, projenin Hasdal'dan başlayarak Çamlıca'ya denizin altından gidecek bir karayolu sistemi ve İncirli'den başlayarak Anadolu yakasında Söğütlüçeşme'ye kadar uzanan bir raylı sistemden oluştuğunu hatırlattı.

Arslan, proje kapsamında kara ve denizdeki sondajlarla Haliç'teki işlemlerin tamamladığını ve güzergahla ilgili nihai çalışmaların yapıldığını belirterek, "Hedefimiz kısa sürede bununla ilgili çalışmaları bitirip artık ihale aşamasına getirmek ve ihalesini yapmak. Yakın zamanda bunun ihalesini yapmış olacağız. Araç geçişi anlamında günde 120 bin aracın geçmesini öngörüyoruz ve metro sistemi anlamında da günde 1,5 milyon insanın metroyu kullanacağı bir ağ kurmuş olacağız. Daha da önemlisi bu metro ağı İstanbul'daki diğer metro ağlarıyla da entegre olacağı için günde 6,5 milyon insana aktarma yapmak suretiyle hizmet edebilir hale gelecek" dedi.

ÇUKUROVA HAVALİMANI

Arslan, Çukurova Havalimanı'nın hizmete başlama tarihine ilişkin bir soruya da "Bir yanlış algıyı düzeltmiş olalım, geçen gün 'Çukurova Havalimanı 2021'e kaldı' diye bir haber vardı, doğrusu bu nereden çıktı ben de merak ediyorum" yanıtını verdi.

Çukurova Havalimanı'nı çok önemsediklerinin altını çizen Arslan, şunları kaydetti:

"Altyapıda işler gayet iyi gidiyor, çok hızlandı. 2019 başına kadar altyapıyı tamamen bitirmiş olacağız. Terminal binası dahil üstyapının ihalesini yaptık. İç ve dış hat 229 bin metrekare büyüklüğünde bir terminalden bahsediyoruz. Dün itibarıyla sözleşmesi imzalandı ve inşallah önümüzdeki pazartesi de yer teslimini yapacağız ve işe başlayacağız. Kısa süre içinde çok hızlanacak. Bir sene içinde de inşallah bitirip, 2019'da Çukurova Havalimanı'nın çok modern halde Mersin, Adana, Osmaniye'ye hizmet verebilir hale gelmesini sağlamış olacağız."

Havalimanındaki pistlere ilişkin de bilgi veren Arslan, "Çukurova Havalimanı'nda 3 bin 500 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğinde bir pist olacak ki bu dünyanın en büyük uçağı olan A380'in inebilmesi anlamına geliyor. Hemen onun yanında yine 'emergency pisti' olacak. O pist de 3 bin 500 metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde ikinci bir pist olacak. Bir de 11 adet köprüyle vatandaşa hizmet edeceğiz yani vatandaş havalimanına geldiğinde, yaz-kış fark etmeden, ıslanmadan, uçaktan inmeden, direkt köprü marifetiyle terminale geçebilmiş olacak" dedi.