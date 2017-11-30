Kot pantolonların ömrünü uzatacak püf noktalar

Kombini hem sporlaştırıp hem de şıklaştırılabilen kot pantolonlar herkesin olmazsa olmazı... Peki sıklıkla kullanılan kot pantolonların ömrü nasıl uzatılabilir? İşte kot pantolonları yıkarken bilinmesi gereken noktalar...

- Kotları sık sık yıkamak yerine en az 5 kullanımda bir yıkamak gerekiyor.

- Kot pantolonların renginin solmaması için ters çevirip çamaşır makinesine atmalısınız.

- Çamaşır makinenizi 30 dereceye veya hassas programına ayarlamayı ihmal etmeyin. Sıcak suda yıkamak, pantolonunuza zarar verecektir.

- Kot pantolonuzu makinede bekletmeden çıkarın. Ön tarafına çevirerek ve belinden asarak kurutun.

- Pantalonları doğrudan güneş ışığında kurutmayın, güneş ışığı kıyafetlerin solmasına neden olur!

- Pantolonları az deterjan ile elde yıkayarak solmasını engelleyebilirsiniz. Bunun için 15-30 dakika pantolonu detarjanlı suda bırakın. Arından durulayın.

- Islak pantolonları elinizle sıkmak yerine rulo haline getirip üzerine bastırarak suyunu çıkarın.

- Eğer çamaşır makinenizde kurutmayı düşünüyorsanız asla yüksek ısıda kurutmayın!