Koteder Başkanı Nalan Erkarakaş'tan önemli açıklamalar - Koteder

Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği (Koteder), sadece halka açık şirketlerde değil tüm kurumların yönetim kademesindeki insan değerinin yeni ekonomi ve toplumsal dinamiklerin gereklerine göre rekabetçi şekilde geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Koteder Akademi’yi kurdu.

Kurum dünyanın en bilinen eğitim kurumlarından PEARSON’ın yanı sıra Türkiye’den United Eğitim Danışmanlık şirketi ile işbirliğine gitti. Koteder Başkanı Nalan Erkarakaş, hedef kitlelerinin şirketlerdeki orta düzey yöneticiler olduğunu amaçlarının ise uluslararası düzeyde bir öğrenim ile sermaye piyasası normlarında yönetici yetiştirmek olduğunu ifade etti. Erkarakaş, “Sermaye piyasasında hiçbir şey garanti edilmezken, biz bu eğitimin şirketlere sermaye piyasasının normlarını içselleştirecek yöneticiler kazandıracağını garanti ediyoruz” dedi.

Erkarakaş, bu akademik eğitimi alan yöneticilerin uluslararası arenada artık işgücü havuzuna dahil olacağını ifade ederken bu anlamda çalışma hayatında sınırları kaldıracak bir program için çalıştıklarını ifade etti. Nalan Erkarakaş, bunu sağlamak için de uluslararası alanda geçerliği olan BTEC Yeterlilik Sertifikası programlarını eğitime dahil edeceklerini belirtirken şu bilgiyi paylaştı: “BTEC sertifikaları yöneticilere eğitimlerini yüksek lisans derecesine tamamlama şansı sağlıyor. Ayrıca bu alanda Pearson’ın çalıştığı akademilerle işbirliği olanakları bulunuyor. Programı yarım bırakmak zorunda kalanlar beş sene içinde Türkiye veya yurtdışında BTEC akreditasyonlu eğitim merkezlerinde bu 110 ülkeyi kapsıyor ki eğitime kaldığı yerden devam edebilecek.”

YABANCI ÜLKELERDE KARİYER

Nalan Erkarakaş, bu eğitimlerin şirketlerin performans ve gelirlerine pozitif etki etmesini beklediklerini belirterek şöyle konuştu: “Bu eğitime katılanların kişisel gelir ve refahı artacağı gibi yönetsel becerileri de o yönde gelişecek. Daha önemlisi yöneticilere yabancı ülkelerde de kariyer pencereleri açacak.

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