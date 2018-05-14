Niğde'de bir apartman dairesinden iki gündür kötü koku yayılması nedeniyle yapılan ihbar sonucunda kokunun, kiracının şehir dışına çıkarken evde beslediği 20 kadar kedi için bıraktığı tavuk etinden kaynaklandığı belirlendi.



AA'nın haberine göre, merkez İnönü Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinden yayılan kötü koku sebebiyle bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, balkondan girdikleri evde 20 kadar kediyle karşılaştı. Kokunun da kedilere yemek olarak bırakılan tavuk etinden kaynaklandığı anlaşıldı.



İhbarı yapan komşu Zübeyde Koşar, gazetecilere, eve iki gündür kimsenin girip çıkmadığını, kötü koku sebebiyle birinin ölmüş olabileceği düşüncesiyle durumu polise bildirdiğini söyledi. Evde yaşayan Özlem Y.'nin iki gündür şehir dışında olduğu ve beslediği 20'ye yakın kediye yemeleri için bıraktığı tavuk etinden koku yayıldığı tespit edildi.



Tutanak tutan ekipler, telefonla ulaştıkları Özlem Y.'den evi temizlemesini istedi.

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