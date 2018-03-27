Garson Guillaume Rey, eski işvereni ve şirketi hakkında Britanya Kolumbiyası İnsan Hakları mahkemesine şikayette bulunurken, işten çıkarılmasının ayrımcılık olduğu görüşünde... Fransız kültürünün 'daha dobra ve açık sözlü olduğunu' söyleyen Rey için restoran yönetimi tavrının iş yeri politikalarına uymadığını dile getiriyor. Restoran, Rey'i şikayetinden vazgeçirmeye çalışırken, ay başında mahkemenin başvuruyu reddetmesi üzerine duruşma da ertelendi. Restoran Rey'in iş yerindeki bir anlaşmazlık nedeniyle çalışma arkadaşını ağlatmasından sonra kovulduğunu söyledi.

Garson ise, 'Fransız misfirperverliğinden öğrendiği yüksek standartlar ve dobra, dürüst, profesyonel kişiliğinden dolayı' kovulduğunu söylüyor.

Eski iş verenleri de Rey'in 'hizmet ettiği masalara karşı çok cana yakın ve profesyonel' davrandığını kabul ediyor. Ama Fransız garson arkadaşlarına karşı 'saldırgan ve kavgacı' tavırlarından dolayı uyarılıyordu.

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