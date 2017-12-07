Köy muhtarının PKK'lı teröristler tarafından öldürülmesi olayına 2 gözaltı

Yüksekova ilçesine bağlı Kadıköy Köyü'nün muhtarı Nurettin Altun, geçen 17 Ağustos tarihinde PKK'lı teröristlerce öldürüldü. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında PKK'lı teröristlere yardım ve yataklık yaptığı belirlenen Ferhat Şedal ve Nezmi Şedal hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

DHA'nın haberine göre; iki şüpheli, bugün saat 11.20 sıralarında ilçe merkezinde jandarma tarafından gözaltına alındı.

Şüphellierden Nezmi Şedal hakkında ayrıca 'uyuşturucu madde imali ve ticareti suçundan ve ilçede Necmettin Atsız'ın öldürülmesi olayının şüphelisi olarak arandığı bildirildi.

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