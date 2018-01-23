Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Bilecik Müzesi yetkileri, üzerinde Kayı Boyu'nun işareti 'IYI' yazısı bulunan tarihi taşı, kepçeyle yerinden söküp, Bilecik'teki müzeye götürmek istedi. Köylüler, tarihi taşı vermemek için direnince durum, jandarmaya bildirildi. Taşın bulunduğu yerin önüne traktör park eden köylüler, vakıf ve müze yetkililerinin tarihi taşı götürmesini engellemeye çalıştı.

DHA'nın haberine göre Yeniköy sakinleri, bölgeye gelen jandarmalara ve müze yetkililerine, asırlardır köylerinde bulunan taşı kendilerinin koruyabileceğini söyledi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Bilecik Müzesi yetkilileri ise tarihi taşın bölgede kalması için köylülerden 15 gün içinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na dilekçeyle başvurmalarını isteyip, taşı almadan köyden ayrıldı.





'Kayı Boyu' işaretli taşı vermediler!

















'Kayı Boyu' işaretli taşı vermediler!

Yeniköy Kayı Boyu Çiftçi Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Nejla Türker, tarihi taşın, köylerinin sembolü olduğunu söyledi.

Türker, "Biz, bu taşın koruma altına alınmasını istiyoruz. Bu taş, asırlardır burada duruyor. Taşın, köyümüzün sınırını belirlemek amacıyla bir sınır taşı olduğunu da söyleyenler var. Köyümüzün simgesi olan tarihi taşımızın, burada kalmasını istiyoruz. Bunun için bakanlığa başvuruda bulanacağız" diye konuştu.

Kayı Boyu işaretli taş

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