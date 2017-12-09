Dünyanın en çok bilinen cinsel gücü artırıcı ilacının üretildiği İrlanda’nın Ringaskiddy Köyü ve çevresindeki köylerde yaşayanlar, isyan etti. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre nedeni ise ilacın üretildiği tesislerden yayılan koku nedeniyle erkeklerin sürekli dikkat ve cinsel haz hali yaşamaları. Üretici firmanın 20 yıldır işlettiği tesislerden yıllardır “aşk dumanları”nın yayıldığından şikâyetçi olan köylüler, bu kokunun erkekleri de “zor durumda” bıraktığını söylüyor. Köyde yaşayan Debbie isimli kişi, Sunday Times Gazetesi’ne yaptığı açıklamada “Bir çekimlik koku ile farklı bir havaya girmeniz yetiyor. Bu ‘aşk kokuları’nı yıllardır bedavaya çekiyoruz. Ama ‘sertleşme’ sorunu yaşayan erkekler şanslı” dedi. İlaç firması ise yazılı açıklamasında havadaki kokunun zararsız olduğunu, vatandaşları zor durumda bırakacak bir etkisinin bulunmadığını savundu. Şirket ayrıca, tüm üretim işlemlerinin denetimlerden geçtiğini belirtti.

Cinsel gücü artıran ilaç

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