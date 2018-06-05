Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bahçede kedilerinin bir şeyle uğraştığını fark eden ailenin bulduğu hayvan iskeleti gizemini koruyor. Çevre köydeki vatandaşlar ise iskeleti incelemek için köye akın etti.

İHA'nın haberine göre, Çaycuma ilçesi Geriş köyünde bahçede kedilerin bir şeyle uğraştığını fark eden aile, görükleri karşısında büyük şok yaşadı. Yaklaşık bir metre boyunda ve ayakları olan hayvan iskeleti, köy halkı tarafından 'dinozor' olarak tanımlanıyor. Çevre köylerden vatandaşlar da henüz tanımlanamayan hayvan iskeletini merak ederek Geriş köyüne akın ediyor. Vatandaşlar köy kahvesinde masanın üzerine konulan iskeleti inceleyip sosyal medyada paylaştı.

Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraftaki hayvan iskeleti merak konusu oldu.

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