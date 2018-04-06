Biri down sendromlu 10 kardeşi bulunan, koyun otlatırken kitap okuması İl Emniyet Müdürlüğüne ait Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdıktan sonra İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay'ın girişimleriyle İçişleri Bakanlığının "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında İstanbul ve Çanakkale gezisiyle ödüllendirilen Özer, kente döndü.

AA'nın haberine göre Özer, yaptığı açıklamada, İstanbul ve Çanakkale gezileri için İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ederek, "İstanbul ve Çanakkale'yi ilk kez gördüm. Tarihi mekanları ziyaret etme fırsatı buldum. Çanakkale'de şehitliği de gezdim ve şehitleri andık. Tarihi yerleri gezdim, tarihi yerler hakkında daha fazla bilgi edinmek için daha çok kitap okuyacağım. Ülkemizin güzel yerlerini görmek için de çaba sarf edeceğim." dedi.

Özer, arkadaşlarının kendisi gibi çok kitap okumasını istediğini dile getirerek, kitap okumanın çok faydasını gördüğünü aktararak, "Kitap okumanın faydasını İstanbul ve Çanakkale'ye giderek gördüm. Arkadaşlarımın da oraları görmesini istiyorum. Ayrıca bana kitap göndermek isteyenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Kader'in sınıf arkadaşı Mizgin Karakoyun da Kader'i televizyonda haberlerde izlediklerini belirterek, kendisiyle gurur duyduklarını söyledi.

Karakoyun, "Kader hepimize büyük bir örnek oldu, hepimizin kitap okuma alışkanlığı gelişti. Onunla sadece ben değil bütün okul gurur duyuyor. İnşallah kitap okuma alışkanlığımız artar." ifadelerini kullandı.

MÜDÜR ÇAKAR: "OKULDA KİTAP OKUMADA HAREKETLENME OLDU"

Okul müdürü Nezir Çakar ise haberlerde Özer'i gören vatandaşların kitap desteği için okulu aradığını dile getirdi.

Siirt'ten ve farklı illerden arayanların, hem Kader'e hem de okuldaki diğer öğrencilere kitap göndermek istediğini belirttiğini anlatan Çakar, "Öğrencimiz İstanbul ve Çanakkale gezisinden döndükten sonra okul içerisinde kitap okuma noktasında büyük bir hareketlenme meydana geldi." dedi.

Özer'in doktor olmayı istediğini vurgulayan Çakar, şunları kaydetti:

"Kader, beyin cerrahı olmak istiyor. Biz bunun takipçisi olacağız. 9. sınıfta öğrenim gören öğrencimize hedefine ulaşması için destek olacağız. Kader'in ailesinin maddi durumu yetersiz ve eğitim öğretim hayatını rahat bir şekilde sürdürebilmesi için burs desteğine ihtiyacı var."

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