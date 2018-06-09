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Köyüne döndü, hibeyle patron oldu

Yılmaz Ünver, 23 yıllık şehir yaşantısının ardından köyüne dönüp, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) hibesi 900 bin lirayı da kullanarak 1,5 milyon liralık yatırımla kanatlı eti işletmesi kurdu

09.06.2018 - 14:35 | Güncelleme: AA

26 yaşındaki genç girişimci Yılmaz Ünver, hayatının 23 yılını Ankara'da geçirdi. Daha sonra Polatlı ilçesine bağlı Taşpınar Köyü'ne dönen Ünver, 1 milyon 500 bin liralık kanatlı eti üretim tesisini kurdu. Kuruluş aşamasında TKDK'nin 900 bin liralık hibesinden de yararlanan Ünver, halen Avrupa Birliği (AB) standartlarında yıllık 300 bin tavuk yetiştiriyor.

Ünver, hayvancılığa ilgisi nedeniyle sektörü araştırdığını, örnek kanatlı eti işletmelerini inceleyerek tavukçuluk yatırımına karar verdiğini söyledi.

Çevresindeki girişimcilerden devletin hayvancılığa sağladığı destekleri de öğrendiğini belirten Ünver, TKDK Ankara İl Koordinatörlüğünü ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldığını bildirdi.

Ünver, daha sonra toplam yatırım tutarı 1 milyon 500 bin liralık proje hazırladığını ve koordinatörlüğe sunduğunu anlatarak, projesinin onaylanmasının ardından Taşpınar Köyü'ne 6 ayda tesisini inşa ettiğini dile getirdi.

Yatırımı tamamladıktan sonra 50 bin tavuk kapasiteli tesis için 900 bin lira hibe aldığını ifade eden Ünver, şöyle devam etti:

  • Yılda 6 dönem tavuk yetiştiriyoruz, bu da toplam 300 bin kapasiteye tekabül ediyor. Hem biz kazanıyoruz hem de yerli üretim olduğu için ülkemizin ekonomisine katkı sağlıyoruz. Tavukların satış işlemini gerçekleştirdikten sonra bir sonraki döneme hazırlık olarak 20 gün genel temizlik yapıyoruz. Personel olarak 3 kişilik bir aileyi çalıştırıyoruz. Gece ve gündüz olmak üzere tesisimizde 2 vardiyalı çalışılıyor. Ben de bizzat tesisle yoğun şekilde ilgileniyorum. Kümese ilk girdiğimde havasına ve sıcaklığına bakarım. Hayvanın sıcaklığa verdiği tepkiyi gözlemlerim. Yemlik ve suluklarını kontrol ederim, daha sonra da periyodik sürelerle rutin kontrollerini gerçekleştiririm.

TESİSLER AB STANDARDINDA

Ünver, araştırmaları esnasında bazı kümeslere gittiğinde alçak tavan ve eski teknolojiler gördüğüne dikkati çekerek, "Bizim yaptığımız tesisler Avrupa standartlarında. Güzel bakım yapıldığında yetiştiricilik oldukça verimli oluyor. Teknoloji her zaman güzel şey." ifadesini kullandı.

Hayvancılığa önemli miktarlarda devlet teşviki olduğunu anlatan Ünver, gelecek dönemlerde küçükbaş hayvancılık projesi hazırlayarak TKDK hibelerinden tekrar faydalanmayı düşündüğünü kaydetti.

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