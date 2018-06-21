Türkiye’nin 66 yıllık kozmetik devi Hunca’nın kurucusu Adnan Hunca’nın ikinci evliliğinden olan kızı Hunca Toyer ile evlilik dışı ilişkisinden olan kızı Gonca Kalanora’nın açtığı miras davasının ardından, çocukları Hunç Hunçer Hunca ve Tunçer Hunca‘da miras yüzünden mahkemelik oldu. Hunç Hunçer Hunca, erkek kardeşinin ve eşi Zeynep Hunca’nın tüm mal varlığına ve şirkete tedbir konulmasını istedi.
Kozmetik devi Hunca’nın kurucusu Adnan Hunca’nın hayatını kaybetmesinin ardından bu kez çocukları Hunçer Hunca ve Tunçer Hunca miras yüzünden mahkemelik oldu. İHA'nın haberine göre, erkek kardeşlerden Hunç Hunçer Hunca, yakın tarihte şirketin yönetimini erkek kardeşi Tunçer Hunca’ya bıraktığını, ancak kardeşinin hakkı olmadığı halde yüzde 50 hissesini boşanıp tekrar evlendiği eşi Zeynep Hunca’ya boşanma tazminatı olarak devrettiğini iddia ederek dava açtı.
ŞİRKETE KAYYUM ATANSIN
Tunçer Hunca’nın 2001 tarihinde şirkette hissesinin yokken 2004’te hissesinin 1 milyar 188 milyon 469 bin 982’ye çıktığını dava dilekçesinde anlatan Hunç Hunçer Hunca’nın avukatı Levent Karakoç, “Müvekkilim Hunç Hunçer Hunca, şirketin borçlarının toparlanması, hacminin arttırılması ve şirkete dışarıdan ortak alınabilmesi için kendi hisselerini kardeşi Tunçer Hunca’ya bırakmıştır. Ancak Tunçer Hunca, müvekkilimin yüzde 50 hissesini eşi Zeynep Hunca’ya boşanma tazminatı olarak devretmiştir. Tunçer Hunca daha sonra Zeynep Hunca ile yeniden evlenmiştir. Müvekkilimin hisselerinin kasada saklandığını düşünmekteyiz. Davalı Tunçer Hunca her zaman şirketi tek başına yönetmek istemiş ve bunun için de eşi Zeynep Hunca’yı şirkete ortak yapmıştır. Şirketin devamının sağlanması ve mal varlığının yönetilmesi için şirkete kayyum atanmasını ve hisselerin iadesini istiyoruz. Ayrıca davalı şirketin tüm mal varlığı ile diğer davalılar Tunçer Hunca ve Zeynep Hunca’nın mal varlıklarına ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep ediyoruz. Davamızın kabulü ile müvekkilim Hunç Hunçer Hunca’ya ait yüzde 50 şirket hissesinin tespitini ve davalılara ait şirket hisselerinin bu oranda iptalini talep ediyoruz” dedi.
ADNAN HUNCA HİSSELERİNİ İKİ OĞLUNA DEVRETTİ
İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi’ne avukat Levent Karakoç aracılığıyla açılan davada merhum Adnan Hunca’nın şirket ağır borç yükü altındayken 1989 tarihinde hisselerinin tamamını iki oğlu Hunç Hunçer Hunca ile Tunçer Hunca’ya devrettiği anlatıldı. İddiaya göre Adnan Hunca iki oğluna hissesini devretmeden iki yıl önce, 1987’de kendisinin yüzde 96, iki oğlunun yüzde 1’er, şarampole yuvarlanarak hayatını kaybeden eşi Sema Hunca’nın yüzde 1, kızı Hunca Toyer’in de yüzde 1 hissesi vardı. Şirketin 2004 yılında toplamda 1 milyar 226 milyon hissesi bulunuyordu.
KIZ KARDEŞLER ERKEK KARDEŞLERE DAVA AÇMIŞTI
Hunca Kozmetik’in kurucusu 92 yaşındaki Adnan Hunca 13 Nisan 2017 tarihinde hayatını kaybetmişti. Adnan Hunca’nın vefat etmesinin ardından evlilik dışı ilişkisinden olan Gonca Kalaonra ile ikinci evliliğinden olan Hunca Toyer adlı kız kardeşler, mirastan pay alabilmek için erkek kardeşleri Tunçer Hunca ile Hunç Hunçer Hunca’ya tapu iptal ve tescil davaları açmışlardı. Erkek kardeşlerinden paylarına düşen paranın ödenmesini isteyen kız kardeşler dava dilekçelerinde ise, “Davalılar müvekkillerimden mal kaçırma gayreti içine girdikleri görülmektedir. Bahçeköy’deki villanın dışında iki taşınmazın daha davalılar Tunçer Hunca ve Hunç Hunçer Tunca’ya muvazaalı şekilde satış işlemi yapılmıştır. Muris yine sahibi ve kurucusu olduğu şirket hisselerini de davalılara bedelsiz olarak devretmiştir. Muris müvekkilim kız kardeşlere herhangi bir kazandırmada bulunmamıştır. Murisin adaletli bir paylaştırma yaptığından bahsedilemez. Müvekkil Gonca Kalaonra murisin evlilik dışı ilişkisinden doğmuş, annesi tarafından ikame edilen soy bağının kurulması davası neticesinde muris ile müvekkil arasında soy bağı kurulmuştur. Davamızın kabulüne karar verilsin” denilmişti.
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