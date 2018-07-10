KPSS ortaöğretim için ÖSYM sınav başvurularını almaya devam ediyor. ÖSYM'nin sınav takvimine göre başvurular 3 Temmuz'da başladı. Peki KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman sona eriyor? KPSS lisans ve ortaöğretim sınavı ne zaman? İşte KPSS 2018 sınavlarına dair merak edilenler...
2018 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?
3 Temmuz'da başlayan KPSS ortaöğretim sınavı 19 Temmuz'da sona erecek. 7 Ekim 2018'de gerçekleşecek sınavın sonuçlarının 8 Kasım 2018'de açıklanması bekleniyor.
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2018 KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
Linsan mezunlarının girdiği KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim bilimleri sınavı 22 Temmuz 2018 tarihinde saat 10.15'te yapılacak. ÖSYM'nin takvimine göre, KPSS lisans sınav sonuçları 31 Ağustos 2018'de açıklanacak.
2018 KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin takvimine göre, KPSS lisans alan bilgisi sınavının ilki 28 Temmuz'da, ikincisi 29 Temmuz'da gerçekleşecek. Bu sınavların sonuçları da 31 Ağustos 2018'de açıklanacak. KPSS öretmenlik alan bilgisi sınavı ise 5 Ağustos'ta gerçekleşecek ve sonuçları yine 31 Ağustos'da açıklanacak.
İnternetle bireysel başvurular (Ortaöğretim)
Bireysel olarak İnternet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ADAY İŞLEMLERİ” alanından, buradaki açıklamalar doğrultusunda süresi içinde başvuru bilgilerini sisteme kaydedecek ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü saat 23.59’da sona erecektir.
SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,
* Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla, anahtar, anahtarlık, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlarla,
*Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
*Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,
* Kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,
*Su hariç yiyecek, içecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,
* İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır. (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, kılavuzun “ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI” maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.).
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