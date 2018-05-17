Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı ( KPSS) için geri sayım başladı. Kamuda personel olarak çalışmak isteyen vatandaşların uzun süredir hazırlandıkları KPSS için geri sayım başladı. 21 Mayıs'ta sona erecek başvurular nasıl yapılır? KPSS başvuru kılavuzuna göre başvuru ücreti ne kadar? KPSS başvuru için gerekli belgeler neler? KPSS para yatırma işlemleri hangi bankaya yapılacak? İşte 2018 KPSS ile ilgili merak edilen soruların yanıtı...
KPSS BAŞVURU NASIL YAPILIR?
10 Mayıs'ta başlayan 2018 KPSS başvuru işlemleri 21 Mayıs'ta sona erecek. Sınava başvurular ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler.
2018 KPSS BAŞVURU MERKEZLERİ İÇİN TIKLAYIN
KPSS BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN
KPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
KPSS NE ZAMAN? KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Genel Yetenek-Genel Kültür 22 Temmuz 2018, saat 10.15, 60,00 TL
Eğitim Bilimleri 22 Temmuz 2018, saat 14.15, 60,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. oturum cumartesi saat 10.15, 40,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. oturum 28 Temmuz, saat 10.15, 40,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturum 29 Temmuz saat 10.15, 40,00 TL
ÖABT 5 Ağustos saat 10.15, 60,00 TL
KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’ den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve i nternet bankacılığı
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet ban kacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecek.
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