KPSS başvuru tarihi ne zaman son? Kamuda personel olarak çalışmak isteyen vatandaşların uzun süredir hazırlandığı KPSS'nin başvuruları 10 Mayıs'ta başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından başvurusu alınan 2018 KPSS'nin başvuru tarihi ne zaman son? KPSS başvuru nasıl yapılır? KPSS ücreti hangi bankaya yatırılacak? İşte 2018 KPSS işle ilgili merak edilen soruların yanıtı...

KPSS başvuru tarihi ne zaman son?

ÖSYM tarafından 10 Mayıs'ta başlayan 2018 KPSS başvuruları 21 Mayıs'ta sona erecek.

KPSS başvuru nasıl yapılır?

2018 KPSS'ye başvurular, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Sınava girmek isteyen adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra aşamaları takip ederek başvuru işlemlerini tamamlayacaklar. Adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler.

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KPSS ne zaman? KPSS başvuru ücreti ne kadar?

Genel Yetenek-Genel Kültür 22 Temmuz 2018, saat 10.15, 60,00 TL

Eğitim Bilimleri 22 Temmuz 2018, saat 14.15, 60,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. oturum cumartesi saat 10.15, 40,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. oturum 28 Temmuz, saat 10.15, 40,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturum 29 Temmuz saat 10.15, 40,00 TL

ÖABT 5 Ağustos saat 10.15, 60,00 TL

KPSS ücreti hangi bankaya yatırılacak?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’ den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve i nternet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet ban kacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecek.

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