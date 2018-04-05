Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı ( KPSS) için geri sayım başladı. Binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren KPSS sınavları bu yıl, KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Lisans (Alan Bilgisi), KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT), KPSS Ortaöğretim, KPSS Ön Lisans, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) adı altında yapılacak. Peki, 2018 KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS sınavları ne zaman yapılacak? İşte 2018 KPSS başvuru ve sınav tarihi...
KPSS 2018 BAŞVURU TARİHİ
2018 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri)
Başvuru tarihi: 10-21 MAYIS 2018
Sınav tarihi: 22 TEMMUZ 2018
Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018
2018 KPSS Lisans (Alan Bilgisi)
Başvuru tarihi: 10-21 MAYIS 2018
Sınav tarihi: 28-29 TEMMUZ 2018
Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018
2018 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
Başvuru tarihi: 10-21 MAYIS 2018
Sınav tarihi: 5 AĞUSTOS 2018
Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018
2018 KPSS Ortaöğretim
Başvuru tarihi: 03-19 TEMMUZ 2018
Sınav tarihi: 7 EKİM 2018
Sonuç açıklama tarihi: 8 KASIM 2018
2018 KPSS Ön Lisans
Başvuru tarihi: 28 AĞUSTOS - 12 EYLÜL 2018
Sınav tarihi: 04 KASIM 2018
Sonuç açıklama tarihi: 29 KASIM 2018
2018 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)
Başvuru tarihi: 9-17 EKİM 2018
Sınav tarihi: 9 ARALIK 2018
Sonuç açıklama tarihi: 4 OCAK 2019
KPSS NEDİR?
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.
Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.
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