Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 9 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. ÖSYM, Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapmak için KPSS 2018/4 tercih kılavuzunu yayınladı. Sağlık Bakanlığı'nda sözleşmeli personel olarak görev almak isteyen adayların, kılavuzda belirtilen tarihlerde bireysel olarak tercihlerini yapmaları gerekiyor. KPSS 2018/4 tercih nasıl yapılır? Kimler tercih yapabilir? Tercihler ne zaman, nasıl yapılır? İşte KPSS 2018/4 tercih kılavuzu ve tercih ile ilgili tüm ayrıntılar...

KPSS 2018/4 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...

KPSS 2018/4 TERCİHLERİ NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, 11-18 Nisan 2018 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebilecekler. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 18 Nisan 2018 tarihinde saat 23.59’da sona erecek ve bu süre uzatılmayacak.

Adayların tercihlerini yaparken, sözleşmeli pozisyonlar için "Aranan Nitelikleri" gösteren sütunlardaki koşulları dikkatle incelemeleri ve kendilerine uyup uymadığını belirlemeleri gerekiyor. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi mezun olunan alan/program tablolarından kontrol edilmesi gerekiyor.

Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla ilgili lisans, önlisans veya ortaöğretim alan/programından mezun olunması zorunlu. Tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, göreve başlama işlemleri yapılmayacak. Adayların sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunlu.

KİMLER TERCİH YAPABİLİR?

Adayların KPSS 2018/4 kılavuzunda sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2016-KPSS Lisans ), ön lisans ve ortaöğretim düzeylerinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için ise 16 Ekim 2016 ve 20 Kasım 2016 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2016-KPSS Ortaöğretim/Önlisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.

Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacak. Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki pozisyonlardan tercih yapmak zorunda. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öğrenim düzeyinde diploma almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması mümkün değildir.

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