Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından 11-18 Nisan 2018 tarihleri arasında alınan tercih sonuçları açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına atama yapabilmek için gerçekleştirilen KPSS 2018/4 tercih sonuçları nasıl görüntülenir? İşte KPSS 2018/4 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları...

KPSS 2018/4 TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

ÖSYM, KPSS 2018/4 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adayların KPSS 2018/4 terchi sonuçlarını görüntüleyebilmek için ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapmaları gerekiyor.

KPSS 2018/7 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATAMA NASIL OLACAK?

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan sözleşmeli pozisyonlara Sağlık Bakanlığı tarafından doğrudan atanacaklar. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER