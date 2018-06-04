ÖSYM'den kadro bekleyenlere müjde! Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere 18 bin memur alımı yapacak. Başvuru detayları belli oldu. İşte KPSS 2018/5 Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı tercihleri için ayrıntılar...

KPSS 2018/5 BAŞVURULARI BAŞLADI

Sağlık Bakanlığı bünyesinde ki çalışan eksikliğini gidermek için kamuoyuna yaptığı bilgilendirmede 18 bin personeli bünyesine katacağını açıklamıştı. 4 haziran 2018 pazartesi itibariyle adaylar tercihlerini internet üzerinden ÖSYM'ye gönderebilecekler. Adaylar tercih yapabilmeleri için belirtilen tercih ücretini ödemeleri gerekmektedir. Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonlarını tercih etmek isteyen ve ilgili alanlarda lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrenim görmüş adayların, 07 Haziran 2018 Perşembe günü saat 17.00 ye kadar Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Anılan Başkanlığın duyurularına istinaden daha önce başvuru yapmış ve bilgileri alınmış adayların tekrar başvurmalarına gerek yoktur. Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonları dışında tercih yapacak adaylar ise Devlet Personel Başkanlığına başvuru yapmayacaklardır.

KPSS 2018/5 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM, sözleşmeli pozisyonlar, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsayan KPSS-2018/5 Tercih Kılavuzu'nu yayımladı. Tercih işlemleri, tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemlerinde kılavuzu incelemeleri önem taşıyor.

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS 2018/5 BAŞVURU SÜRELERİ

Adaylar tercihlerini, 4-11 Haziran 2018 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 11 Haziran 2018 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre uzatılmayacak.

TERCİH ÜCRETLERİ NE KADAR?

Başvurunun tercih ücretleri ÖSYM tarafından 15 TL olarak belirlendi. Ödemenin yapılma yolları Ösym'nin belirttiği şekilde yapılacak.

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