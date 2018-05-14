2018 KPSS başvuruları 10 Mayıs'ta başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kamuya personel ataması yapabilmek için gerçekleştirilen KPSS'nin başvuru kılavuzu yayınlandı ve adayların başvuru yapabilmeleri için detaylar paylaşıldı. 2018 KPSS kılavuzuna göre KPSS başvuru nasıl yapılır? KPSS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? İşte 2018 Önlisans, Lisans KPSS başvuru ile ilgili tüm detaylar...

KPSS başvuru ne zaman bitiyor?

10 Mayıs'ta başlayan KPSS başvuruları 21 Mayıs 2018 tarihinde sona erecek.

2018 KPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

KPSS ne zaman? KPSS başvuru ücreti ne kadar?

Genel Yetenek-Genel Kültür 22 Temmuz 2018, saat 10.15, 60,00 TL

Eğitim Bilimleri 22 Temmuz 2018, saat 14.15, 60,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. oturum cumartesi saat 10.15, 40,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. oturum 28 Temmuz, saat 10.15, 40,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturum 29 Temmuz saat 10.15, 40,00 TL

ÖABT 5 Ağustos saat 10.15, 60,00 TL

KPSS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’ den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve i nternet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet ban kacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecek.

KPSS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

Başvurular elektronik ortamda alınacaktır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.

2018 KPSS BAŞVURU MERKEZLERİ İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.

* Geçerli Fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.

** Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgilerinde herhangi bir düzeltme/değişiklik bulunmayanlar.

Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

2018 KPSS LİSANS ADAY BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

Sınav ücreti, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı/oturum bilgilerini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Sınav ücreti ödeme işlemleri başvuru süresi içinde ve başvuru süresi bittikten sonraki ilk iş gününde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasından “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59’da sona erecektir.

10-21 Mayıs 2018 tarihleri arasında başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru gününde 2018-KPSS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

Yurt dışından sınava başvuran adaylar sınav ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

DİKKAT: Başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücreti yatırılmalıdır. Başvuru bilgilerinin sisteme girişi yapıldığı halde sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.

2018 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT başvuruları, 10-21 Mayıs 2018 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar, başvurularını saat 10:00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. 2018-KPSS Lisans Kılavuzu, aşağıda yer alan linkten adayların erişimine sunulmuştur.

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