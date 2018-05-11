KPSS ile kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmek isteyenler için kritik süreç başladı. ÖSYM'nin akademik takviminde yer aldığı gibi, KPSS başvuruları 10 Mayıs Perşembe günü (yani dün) başladı. Adaylar KPSS'ye nasıl başvurucak? KPSS'ye başvururken nelere dikkat edilmeli? tüm soruların cevapları haberimizde...

ÖSYM'DEN KPSS AÇIKLAMASI

"2018 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Başvuruları Alınacak

2018 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans düzeyinde, 22 Temmuz 2018, 28 Temmuz 2018 ve 29 Temmuz 2018 tarihlerinde, sabah ve öğleden sonra uygulanacaktır. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak 5 Ağustos 2018 tarihinde; Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT),9 Aralık 2018 tarihinde yapılacaktır. Adayların tümü, 22 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir."

KPSS'YE BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

Sınava, lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir. Koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, KPSS’ye alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

DİKKAT: 2018-KPSS Lisans’a son başvuru tarihi olan 21 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla lisans diploması almaya hak kazanmış adaylar, ön lisans veya ortaöğretim düzeyinde yapılacak sınava başvuramazlar.

Bir adayın hem 2018-KPSS Lisans’a hem de 2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans Sınavına katılması mümkün değildir. 2018-KPSS Lisans’a başvurmuş adayların 2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans’a başvuru yapmaları sistem tarafından engellenecektir. Buna göre, hâlen bir lisans programında okumakta olan ve 21 Mayıs 2018 tarihinden sonra mezun olacak adayların 2018-KPSS’ye hangi öğrenim düzeyinde katılacaklarına karar verirken bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

2018 KPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

2018 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans başvuruları bugün itibariyle başlayarak 21 Mayıs'a kadar sürecek. KPSS Lisans başvuruları nasıl yapılır? KPSS başvuru ücreti ne kadar? İşte KPSS sınavı ile ilgili ayrıntılar...

KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

Başvurular elektronik ortamda alınacaktır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.

2018 KPSS BAŞVURU MERKEZLERİ İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.

* Geçerli Fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.

** Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgilerinde herhangi bir düzeltme/değişiklik bulunmayanlar.

Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

2018 KPSS LİSANS ADAY BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

Sınav ücreti, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı/oturum bilgilerini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Sınav ücreti ödeme işlemleri başvuru süresi içinde ve başvuru süresi bittikten sonraki ilk iş gününde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasından “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59’da sona erecektir.

10-21 Mayıs 2018 tarihleri arasında başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru gününde 2018-KPSS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

Yurt dışından sınava başvuran adaylar sınav ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

DİKKAT: Başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücreti yatırılmalıdır. Başvuru bilgilerinin sisteme girişi yapıldığı halde sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.

2018 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT başvuruları, 10-21 Mayıs 2018 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar, başvurularını saat 10:00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. 2018-KPSS Lisans Kılavuzu, aşağıda yer alan linkten adayların erişimine sunulmuştur.

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