KPSS başvuru tarihleri belli oldu. 2018 KPSS Ortaöğretim-Önlisans-Lisans başvuruları için tarih ÖSYM tarafından açıklanmıştı. En erken başvuru şu an devam eden KPSS Ortaöğretim başvuruları. Sınava başvuru işlemleri,03-19 Temmuz 2018 (Ücret ödeme için son gün, 20 Temmuz 2018) tarihlerinde yapılacaktır.

2018 Kamu Personel Seçme Sınavı ortaöğretim düzeyinde 7 Ekim 2018 tarihinde uygulanacaktır. İşte KPSS ve diğer tüm sınav tarihleri...

ÖSYM 2018 SINAV TAKVİMİ