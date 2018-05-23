Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları önceki gün sona erdi. Binlerce vatandaş kayıt için Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin ( ÖSYM) kayıt merkezlerine akın etti, uzun kuyruklar oluştu. Merkezlerin ilan edildiği listelerde karışıklık olması nedeniyle binlerce vatandaş zor anlar yaşadı. ÖSYM’nin kayıt başvurusu yapılabilmesi için güncellediği listeden habersiz olan binlerce vatandaş son başvuru saatine saatler kala telaşa kapıldı, merkezlerde yığılma oldu. Yaşanan krizin, önceki yıllarda ilan edilen ÖSYM kayıt merkezlerine gidilmesinden kaynaklandığı belirtildi. Geçen yıl 56 olan merkez sayısı bu yıl 64’e çıkarıldı.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre Ankara Kurtuluş Anadolu Lisesi güvenlik görevlisi, “3 yıldır bu sorunu yaşıyoruz. Bu hafta binden fazla insan kayıt olmak için buraya geldi. Durumu anlatmaktan dilimizde tüy bitti. Gelenleri çevre okullara yönlendirdik ama çevredeki okulların bazılarının da elektronik sistemleri bozuk. Bu yüzden yakın diğer okullarda yığılma oldu” dedi.

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